Az idei Semmelweis-nap alkalmából nyolcan kapták meg, ma délután ünnepélyes keretek közt vették át a város vezetőitől. Mindannyian több poszton, beosztásban dolgoztak már a városban és a környékén lakók egészségéért, gyógyításukat szolgálva, ám az kiemelendő, hogy a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzetben végzett munkájukért is megérdemlik az elismerést. Például az alapellátási asszisztensek a háziorvosok mellett ellátva feladataikat szervezték többek közt az oltások beadását.

A város kitüntetését megkapták a következő alapellátási asszisztensek: Bacsárdi Márta, aki a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben szülésznőként is dolgozott és a központi ügyeleti ellátásban is végzi feladatait; Búzásné Dekovics Brigitta, akivel a központi ügyeleti ellátásban, a sebészeti osztályon és a krónikus belgyógyászati osztályon is találkozhattak a páciensek; Forsthoffer Erika, aki szülésznőként, a fizikoterápián, a rehabilitációs osztályon, a központi ügyeleti ellátásban és idősotthonban is végezte már feladatait; Kerper Nikoletta, akit a belgyógyászati osztályon is foglalkoztattak már; Molnárné Borsos Zsuzsa, aki a sebészeti osztályon és a központi ügyeleti ellátásban is teljesítette hivatását; Móriné Zábó Mónika, aki korábban a labordiagnosztika terén dolgozott; Vargáné Huszár Lívia, aki csecsemőgondozóként, a központi ügyeleti ellátásban is ellátta már a betegeket. Továbbá kiérdemelte az elismerést Horváth Mária, a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának főnővére.