A felújított épületrészben hat tárolóhelyiség, irattár és két előadóterem kapott helyet. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében kiemelte, a becsület, kitartás és bajtársiasság értékeit nemcsak a munkájukban, hanem a mindennapi életben is képviselik a katonák. Hozzátette, a honvédség tagjai kiállnak biztonságunkért, Veszprémben pedig építik a város közösségét is. Csinga Mihály ezredes, a MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság törzsfőnöke örömét fejezte ki, hogy a kormány támogatásával, a haderőfejlesztési program részeként országszerte több helyen kezdődtek beruházások az elmúlt időszakban.

Leszögezte, erős hadsereg nélkül nincs erős ország. Soós Gyula alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka felidézte, a felújított épületszárny az 1980-as évek végéig honvédségi óvodaként működött. Az épületrész ezután sokáig kihasználatlan volt, felújítását hosszú évek óta tervezték. Elhangzott, a fejlesztést a honvédelmi és haderőfejlesztési programban hajtották végre, a beruházás elindításához való hozzájárulásáért köszönetet mondtak Ovádi Péternek.

Az átadott épületrész békeidőszakban az alapvető feladatok végrehajtását segíti, valamint itt történik az önkéntes területvédelmi tartalékosok tájékoztatása és pszichológiai vizsgálataik, illetve az apródprogramban részt vevő diákok oktatása. Különleges jogrendben ezekben a helyiségekben működnek a sorozóbizottságok. Az épületszárny átadása után Vitár Zsolt alezredesről, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tavaly elhunyt parancsnokhelyetteséről nevezték el az egyik előadótermet, az alezredes nevét emléktábla is őrzi.

Az esemény zárásaként az MH Légierő Zenekar adott koncertet Katona János vezényletével.