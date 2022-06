Az ünnepségen Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kifejtette, a bölcsészettudományok nem a legelismertebbek a tudományok között, ennek ellenére nagy szükség van rájuk, hiszen a globális problémák jelentős része társadalmi jellegű. – Az persze könnyen lehet, hogy nem lesz elég az egyetemen megszervezett tudás egy kihívást jelentő, megbecsült és kreatív munkahely megszerzéséhez és megtartásához. Sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy folyamatosan bővíteniük kell majd ismereteiket, új tudásra kell majd szert tenniük. Az élethosszig tartó tanulás ma és különösen a jövő társadalmában több, mint divatos szlogen – tette hozzá a rektor.

Gelencsér András rektor

Forrás: Pannon Egyetem/Szabó László

- Úgy gondolom, hogy a hallgatók egyetemi évei akkor tudnak legjobban kiteljesedni, ha kiváló oktatás mellett olyan projektekben, rendezvényeken, programokon vezetnek részt az intézmény keretein belül és kívül, amelyek színt visznek a mindennapokba, motiválnak és egyúttal erősítik a társaikat az oktatókkal, az egyetemi várossal való kapcsolódást is – mondta el köszöntőjében Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte, a Pannon Egyetem és a VEB 2023 az utóbbi másfél évben sikeresen megteremtette ezt a légkört.

Navracsics Judit dékán

Forrás: Pannon Egyetem/Szabó László

Navracsics Judit, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja elmondta, a kar képes volt az elmúlt időszakban folyamatosan növekedni hallgatói létszámban is. – Az elmúlt években indított új szakjaink rendkívüli érdeklődésre tartanak számot, így büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt négy évben - szemben a humán tudományok iránti általános közönnyel - karunkon jelentősen emelkedett a jelentkezők száma, 189-ről 442-re. Külföldi hallatóink körében is sikerült megtartanunk népszerűségünket, amit többek között az is jól bizonyít, hogy a nemzetközi hallgatóink több mint fele folytatja a tanulmányait nálunk a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolában – mondta el Navracsics Judit. Beszédében kiemelte a kar érdemeit, a kutatási eredményeket, az elnyert pályázatokat, a megszervezett konferenciákat és programokat is.

A diplomaátadó ünnepségen a Szabó B. Eszter és Apáti Simon által adott kulturális műsor színesítette a ceremóniát.