Azoknak a tanítványainak a számát, akik szintén igazgatók lettek, még megbecsülni sem tudom, de legalább tízet ismerhettem közelebbről, akiket Balatonfüreden a Lóczy Lajos Gimnáziumban, Tapolcán a Batsányi János Gimnáziumban, majd pedig Veszprémben a Vetési Gimnáziumban tanított.

Ötvenegy éve ismerhettem meg személyesen, de már az egyetemen is figyelemmel kísérte angol- orosz szakos feleségem és a történelem-angol szakos hallgató tanulmányi előmenetelemet. Előttünk egy évvel a Törőcsik házaspárral beindította az orosz tagozatos oktatást, velünk pedig az angol nyelvit. Ha csupán ezzel emlékeznénk rá, már akkor is korszakos felismerés volt tőle, hogy egy vidéki gimnázium elszürkülését csak tudatos fejlesztéssel, ha úgy tetszik, „előre meneküléssel” lehet megakadályozni. Ezt kellett tennie, mert mire Tapolcára érkeztünk, addigra már „rendet csinált” egy szétzilált tantestületben, abban a tantestületben, amelyben három korábbi igazgatóval és a megmaradt tanári karral kellett tudatosítania életelvét: ”az egyén elhivatottsága és felelőssége a döntő”! Példát mutatott mindenkinek, hiszen igazgatói tevékenysége mellett tudományos munkásságát is folytatta a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Intézetének külső munkatársaként.

Új és modern épületbe költöztette a Batsányi János Gimnáziumot, amelyben olyan könyvtárt hozott létre, hogy az országos tanulmányi versenyeken induló tanulók és a különböző tudományos cikkeket író tanárok megtalálhatták a megfelelő forrásmunkákat. A gimnázium rendezvényei és programjai eseményszámba mentek nem csupán a városban, hanem Veszprém megyében, hiszen a Filharmóniai koncerteket, a Petőfi Színház tájelőadásait, az idegennyelvi könyvkiállításokat, valamint neves költők és írók megjelenését országos szinten is értékelték.

Szerteágazó tevékenysége, bátor újításai és megalkuvásmentes célkitűzései óhatatlanul „kivívták” a városi pártbizottság féltékenységét és kritikáját, amelyeket magabiztosan utasított vissza. Küldtek rá olyan átfogó pedagógiai vizsgálatokat, amelyeket akkor hírhedt „brigádlátogatásoknak” becéztek, sőt jöttek olyan érettségi elnökök is, akiket egyenesen a Központi Bizottságból küldtek. Minden tanárát megvédte, még akkor is, amikor a szőrszálhasogatóbb szakfelügyelők esetleg ügyet szerettek volna kreálni egy-egy kisebb hibából. Mindebből az önvédelmi küzdelemből olyan győztesen került ki, hogy tízéves tevékenysége után megyei művelődési osztályvezetőnek, majd pedig a Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettesének kérték fel.

Emelkedhetett akármilyen magas rangra, sem a korábbi intézményét, annak tanárait, sem tanulóit soha nem hagyta magára, amikor valamilyen kéréssel megkeresték. Tapolca város évfordulós eseményeinek rendszeres meghívottja és védnöke volt, a Batsányi János Gimnázium pedig valamennyi évfordulóján tudatosította, hogy kinek köszönhette felemelkedését és országos hírnevének kivívását. Jómagam, a többi igazgatóval egyetemben az ő pedagógiai, szellemi és tudományos köpenyéből bújtam ki és amíg élek, hálás leszek neki azért az útravalóért, amit tőle kaptam!

Navracsics Tibor igazgató úr bennünk és velünk él, akire úgy emlékezünk és emlékeztetünk, hogy íme egy igazgató az örökkévalóságnak!

Czuczor Sándor nyugalmazott gimnáziumigazgató