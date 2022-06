A szakembert a közelmúltban történt tragédia apropóján kérdeztük, amikor eltűnt két 17 éves fiú a Balatonban, és már csak a holttestük került elő.

Aki még nem ismeri a Balatont, mire figyeljen a tónál?

A nyílt víz nem uszoda! A Balaton méreténél fogva is okozhat meglepetéseket. Nagyon fontos a tájékozódás, a körültekintő magatartás. Strandolást, fürdést csak a kijelölt helyen kezdjünk, válasszunk egy szimpatikus strandot. Derítsük fel a terepet, bátran kérdezzünk a strand személyzetétől, de leginkább a strandon szolgálatban lévő vízi mentőtől. A mentőöv programunkban (ingyen helyeztek ki mentőmellényeket egy állványra a szerk.) részt vevő strandokon, minden bejárónál található egy információs tábla, amelyen feltűntetik a vízmélységet, a mederviszonyokat.

Aki nem ismeri, kérdezzen, tájékozódjon a viharjelzéssel kapcsolatban is!

Mit kell szem előtt tartani fürdőzéskor és vízi eszköz használatánál?

A strandokon a bójákkal határolt terület a fürdőzők számára fenntartott terület: maradjunk ezeken belül. Sok helyen itt már mély a víz, ami jó úszók számára is veszélyes lehet. Soha nem szabad eltávolodni a parttól! Gondoljunk rá, bajban gyorsan, biztonságosan el kell tudni hagyni a vizet, így fontos szempont a parttól való távolság is, ami a Balaton déli partján sajnos könnyen feledésbe merülhet, hiszen ott nagy távolságban is sekély lehet a víz. Ettől függetlenül itt is fontos, ha kell, mielőbb a partra érjünk. A felfújható eszközök nem jelentenek valódi biztonságot, maximum segítséget, amíg a levegő benne van. Ezek játékra alkalmasak, másra nem. A sporteszközök használata pedig a fürdőzőkre nézve lehet veszélyes, ha a bójákkal határolt terülten belül használjuk. Érdemes ezeket a fürdőzőktől távolabb, de a part közelében használni és viseljünk ilyenkor mentőmellényt! A vízibicikli sem közlekedési eszköz! Ezzel sem szabad eltávolodni a parttól és a vízbeesés veszélye miatt gyermekeken és úszni nem tudó felnőtteken is legyen mentőmellény. Keressünk, válasszunk olyan vízibiciklit, amelyen van mentőgyűrű.

Mire érdemes figyelni a déli és az északi parton?

A déli part sekélyebb, de ettől még nem veszélytelen. A sekély víz ne csapjon be senkit. A déli parton húzódik egy törésvonal, változó távolságra a parttól. Itt a víz nagyon hirtelen mélyül, úszás, vagy sportolás közben komoly gondot okozhat, ha átlépjük ezt a határvonalat és hirtelen azt tapasztaljuk, hogy a víz nagyon mély. A törésvonalnál a derékig érő víz néhány méteren belül akár két méter mély is lehet.

Az északi parton a meder mélyebb, több helyen is elég gyorsan mélyül. A mellkasig érő vízben is lehet úszni, sőt, a parttal párhuzamosan hosszú távokat is. A Balaton északi partján az uralkodó északi szél miatt az elsodródás nagyon veszélyes lehet, mert a szél miatti sodrás a parttól távolodó irányú. Függetlenül attól, hogy a déli, vagy északi parton strandolunk, a víz veszélyes lehet, ha nem figyelünk oda és nem vagyunk eléggé óvatosak, körültekintőek.

Ha valaki hirtelen mély vízbe kerül, és nem tud úszni, mit tegyen?

A legjobb az lenne, ha ez elő sem fordulna! Aki nem tud úszni, annak különösen figyelnie kell az elsodródásra. Ha bármilyen eszközzel megy vízbe, viseljen mentőmellényt! Aki nem tud úszni, úgy kerülhet mély vízbe, ha valamiről beleesik. Ilyenkor a mentőmellény megmentheti az életét. Lehetőleg ne egyedül menjünk a vízbe. Ha baj van, vagy elmerülünk, azt csak az fogja érzékelni, aki ott van velünk. Kicsi az esély arra, hogy más is észrevegye ezt. Problémánál nem biztos, hogy a bajba jutott képes arra, hogy kiabálva segítséget hívjon.

Tapasztalatuk szerint leginkább mi okozza a vízi tragédiákat?

A felelőtlenség, a meggondolatlanság. A legtöbb vízi baleset elkerülhető lenne, ha egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, az alapvető szabályok és az említett figyelmeztetésekre ügyelve menne mindenki a vízbe.