A tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet 2000 októberében kezdte meg működését. Az intézet magánbefektetésből jött létre, többszörös tulajdonosváltást követően 2004 októberétől a Kaáli Intézet társintézete volt 2019.december 15-ig. Ettől az időponttól kezdve a magyar állam tulajdonába került, az alapítói jogok gyakorlója jelenleg az Országos Kórházi Főigazgatóság. Török Attila arról beszélt, hogy a tapolcai intézmény munkáját nagyban segíti a kormány, a korábbiakhoz képest sokkal több támogatást kapnak a meddőségkezelési programok, fejlődött az intézet.

– Az első évben, 2020-ban a járvány ellenére hozzávetőleg 20 százalékkal emelkedett a hozzánk forduló gyermekre vágyók száma, a következő évben ez a szám tovább nőtt, addigra elértük a 30 százalékos emelkedést. Tavaly 1200 friss beavatkozást végeztünk, négyszáz fagyasztott transzfert és hétszáznál több inszeminációt. Több mint kétezer ciklust hajtottunk végre, ez nagyon nagy szám. Ráadásul az eredményesség terén ugyancsak sikerült továbblépnünk, ez 5-10 százalékkal javult összességében. Nemzetközi szinten is komoly eredmény ez, a határainkon túl szintén nagyon jó a megítélésünk. A dolgozók létszámát emeltük, két új orvost és két embriológust vettünk fel, valamint a korábbiakkal szemben alkalmazunk már egy embriológusasszisztenst is. Egy labor­asszisztensre volt még szükség, egy nőgyógyászati asszisztensre és gazdasági ügyintézőre, mivel az állami fenntartás megnövelte az adminisztrációs terheket. Természetes, hogy a megemelkedett forgalom miatt további takarítónőre is szükség van. Ami pedig a néhány éve bővített épületet illeti, azt mostanra kinőttük, újabb bővítés kellene. Ehhez az önkormányzat megad minden segítséget, de a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, mert a beépítés elérte a lehetséges mértéket. Jó esély van a mielőbbi módosításra, azt követően pedig elkezdhető a tervezés, és reményeim szerint jövőre újabb szárnnyal bővül az intézet – mondta az igazgató.

Török Attila ügyvezető igazgató szerint határozottan jót tett a tapolcai intézménynek, hogy állami tulajdonba került

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Hangsúlyozta, hogy a finanszírozásból kifolyólag lehetőség van a jelentős műszer­fejlesztésekre. – Az összes műszert a lehető legkorszerűbbre cseréltük, olyan eszközöket is sikerült beszereznünk, amelyek az országban egyedül­állók. Sőt, valószínűleg az összes nyugati intézmény megirigyelné emiatt az intézetünket – tette hozzá Török Attila.