Nagy Ottó, Ganna polgármestere elmondta, az idei évben is felajánlás révén kaptak vadhúst két vadásztársaságtól, ebből készítettek különböző ételeket a főzőcsapatok. Megjegyezte, idén 14 csapat nevezett a megmérettetésre.

A polgármestertől megtudtuk, mindig nagyon népszerűek a közösségi rendezvények, a település jelenleg 273 főt számlát, és rendszerint a lakosság több mint fele képviselteti magát a falunapokon. A programokat is ennek megfelelően állították össze, hogy minden korosztály találjon kikapcsolódási lehetőséget.

A falunapon minden korosztály képviseltette magát

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A legkisebbeket egyebek mellett pónilovaglás, bohóc, kézműves-foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás várta, a nagyobbak kipróbálhatták a teqball-t, pingpongozhattak, illetve focizhattak is. Sodrófa- és gumicsizmahajítást is szerveztek, emellett színpadi műsor, retródiszkó és közös vacsora is szerepelt a programban.

Ízletes ételekkel várták a résztvevőket

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A falunapon Nagy Ottó, valamint Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközöket, melyekkel pályázati támogatás révén gyarapodott a település. Nagy Ottó elmondta, többek között egy kisebb rendezvénysátrat, hangosító-berendezést és sporteszközöket szereztek be.

A résztvevők pingpongozhattak is

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Kovács Zoltán gratulált a sikeres pályázathoz, és kiemelte, a Magyar Falu Program fontos része, hogy összehozza a helyi közösséget, Gannán pedig ebben nincs hiba, hiszen mindig sokakat megmozgatnak a programok, melyeket a környéken élők, az elszármazottak is szívesen látogatnak.