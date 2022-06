A kitüntetést Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) adta át a szakembernek a Csermák Antal Zeneiskola Auer-termében hétfőn. Köszöntőjében Halmay Gábor önkormányzati képviselő, a Közjóléti Bizottság elnöke arról beszélt, a veszprémi egészségügyi dolgozók alázattal, türelemmel és magas szakmai színvonalon végzik munkájukat, és ez a hozzáállás jellemezte őket a koronavírus-járvány alatt is. A díjazott méltatásában elhangzott, Csutak Ibolya a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után kezdő orvosként az egykori Veszprém Megyei Heim Pál Gyermekkórházban kezdte pályafutását, majd 1976 óta folyamatosan a veszprémi 5. számú házi gyermekorvosi körzetben dolgozik.

– Gyógyító munkáját, emberi hozzáállását, munkabírását ma már nem csak gyermekek százai, ezrei, de a szülők több nemzedéke is megtapasztalhatta. Egyike a veszprémi gyermekorvosok ikonikus generációjának, aki még a szó eredeti, hagyományos értelmében háziorvosként, családorvosként végzi munkáját – fogalmaztak a laudációban. Kiemelték azt is, mindig volt és van egy jó szava, megnyugtató gesztusa az ijedt, általa kezelt gyermekekhez, ahogyan a szülőkkel is igyekezett mindig megtalálni a közös hangot.

A Perlaky-díjat 2001 óta évente egyszer, egy egészségügyi dolgozónak adományozza Veszprém közgyűlése. Perlaky József Veszprém és a térség tizenegy településének körorvosaként dolgozott a 19. század végén, 1887 és 1898 között a város tiszti főorvosa volt.