Az érdeklődőket Kovács Tibor, a kert gondnoka kísérte végig a kerten. A halimbaiakat többek között az érdekelte, hogyan oldják meg a gyomirtást a parcellákon, ugyanis tudják, hogy vegyszer nélkül gazdálkodnak. Minden igényt ki tudnak elégíteni, és ha jövőre többen jelentkeznének, újabb területet vonnak be a termelésbe. A területet Ajka önkormányzata tette öt éve mezőgazdasági termelésre alkalmassá. A program azóta népszerű a városban.

A látogatók kiváló ötletnek tartják azt, hogy a termelők segítenek a rászorulóknak, és vállalják, hogy a termény tizedét jótékony célra ajánlják fel. Kovács Tibor elmondta, minden kertbarát azt termel, amire a háztartásában szükség van, jó tanáccsal szívesen segítenek. Főként az először termelők érdeklődnek, hogy a föld mire a legalkalmasabb. A vetésnél figyelnek arra is, hogy minél több ideig teremjen az adott zöldség, hogy sokáig tudjanak szállítani a szociá- lis intézménybe. Ha a termelő elutazik és kéri, a kert munkatársai távolléte alatt locsolják a parcelláját. A locsolóvíz és a kerthasználat a termelőknek díjmentes.

A résztvevők a közös munka által közösséggé válnak, részt vesznek a közösségi programokon. Az udvari szalonnasütőt bárki használhatja. A szülőkkel, nagyszülőkkel kilátogató gyerekeket játszótér is várja.

A kert gondnoka és munkatársai több mint ötvenféle gyógynövényt termesztenek, amelyet feldolgoznak. A gyógyteákat a város közösségi rendezvényein kóstoltatják, népszerűsítve ezzel az egészséges életmódot.

Keresszegi Ferenc, az önkormányzat munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a kerttel évekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a magyarországi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, amelynek tagjai 200 tő paradicsompalántát ajándékoztak az ajkaiaknak.