Búcsúznak a búcsúktól sok helyen, azaz több községben már inkább a falunap a nagyobb ünnep, de Porván azt gondolják, fontos, hogy az előbbi szokást szintén életben tartsák. Vigyáznak rá a településen, ahol a svábság más régi hagyományaira szintén ügyel, például zenéi dallamvilágára, annak rendszeres megszólaltatására.

Veinperlné Kovács Andrea polgármester felidézte, hogy még Mária Terézia idején jöttek a településre bajor telepesek – tizenhárom parasztcsalád –, a németségnek a hazaitól némileg eltérő munkakultúráját magukkal hozva a falu életébe.

A múltidézés mellett az idei búcsút összekötötték a gyermeknap apropóján a kicsik megünneplésével, az emlékpark rendezvénytéren megtartott vásárban ingyenesen használhatták a mutatványosok eszközeit, nemcsak a helyiek, hanem a környéken élők is, aminek a térségben sokan örültek.

A porvai önkormányzat egyezséget kötött a körhinták működtetőivel, hogy a családi költségvetést ne terhelje e miatti kiadás. Ne kelljen erre költeniük a szülőknek, ez ne tartsa vissza őket attól, hogy részt vegyenek a búcsúban. Sokszor ugyanis érthetően drágállják, amit a gyerekek megkívánnak az ilyen alkalmakkor, az együttlét viszont lényeges, a hagyományos ünnep hangulatának továbbadása. Még élnek azok az idősebb generációk, öregek, felnőttek, akik a fiatalabbaknak elmesélhetik, milyen volt pár évtizede ez a szórakozási lehetőség, milyenek a tradíciói.

A faluvezető küldetésének érzi, hogy erre lehetőséget teremtsenek és ő is, más porvai is beszélt arról, hogy megtelt hétvégére a házuk szívesen látott vendégekkel, mert ahogy szokás, náluk még ilyenkor látogatnak haza leginkább az elszármazottak, a rokonok, az elköltözött unokák.