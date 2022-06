Elhangzott, számos javaslatot fogalmaztak meg, ugyanakkor ígérték, némelyiket módosító indítványként is terveznek benyújtani. Gerstmár Ferenc arról beszélt, hogy Veszprém egyik stratégiai problémája az elvándorlás amit szeretnének megfordítani. A lakhatási kérdések is kulcsproblémaként jelennek meg, ezért szerintük bérlakások építésére éppúgy szükség van, mint szolgálati lakásokra és az épületek energetikai felújítására is. Szorgalmazzák a beváros rehabilitációnak folytatását, ami a buszpályaudvart és az egykori bútorgyár területét is érintené. Szólt arról is, hogy erősíteni kell a kapcsolatot az egyetemmel, de támogatni kell a start upokat.

Hartmann Ferenc kijelentette, a veszprémi iparűzésiadó-bevétel egyharmada származik a gépjárműgyártásban foglalkoztató cégektől, ám válság van, ráadásul az EU a dízel és a benzinüzemű autók forgalmazását ki akarja vezetni. Beszélt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok helyzetéről is, amelyek 2021-ben mínusz 1,1 milliárd forintos adózott eredményt produkáltak. Kiemelte az infrastrukturális és közlekedési fejlesztések felgyorsítását, ugyanis szerintük fontos lenne a belső körgyűrű hiányzó szakaszának megépítése csakúgy, mint a völgyhíd építése. Úgy vélte, a vasállomás sem maradhat a jelenlegi formájában, de nem kevésbé lenne fontos a 82-es út Gyulafirátótot és Kádártát elkerülő szakaszának építése is, mint ahogyan a Veszprém-szentkirályszabadjai repülőtér hasznosítása is.

Benczik Gabriella szerint fontos lenne a parkolási gondok megoldása a lakótelepeken és a járdák felújítása.