Ez az a rendezvény, melynek keretében elismerik a kimagaslóan teljesítő tanulókat és a szakképzésben kiemelkedő munkát végző duális képzőhelyeket, iskolai oktatókat. Ám előtte a pályaorientációról esett szó, majd Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elnöke értékelte az elmúlt tanévet.

Markovszky György, a VKIK elnöke az átadási ünnepségen elmondta, ez a nap a kamara részéről a köszönet napja. Köszönet azoknak, akik a szakképzésben fáradhatatlanul és folyamatosan részt vesznek, és képesek arra, hogy a tanulói közösségnek minél több értéket átadjanak. Másrészt azt hangsúlyozta: szükség van példákra azért, hogy a következő generáció lássa értelmét annak, hogy tanul, és olyan tudáshoz juthat, amit az életben hasznosítani tud. Szót ejtett arról is, hogy miként integrálódott a szakképzés Magyarországon a képzési rendszerbe. Nem rejtette véka alá azon véleményét, mely szerint a szakképzés hosszú évtizedekig pusztult, ahonnan mindenki menekült, azonban a technikusképzés visszaállításával és a szakképzés renoméjának megváltoztatásával egyre inkább sikk lehet ebben a rendszerben tanulni.

Az országos szakmai verseny döntőibe (SZKTV) jutott tanulók, akik dobogóra állhattak: 1. Schäffer Márk József (gépi forgácsoló, Veszprémi SZC Jendrassik–Venesz Technikum), 2. Orbán Emese (logisztikai technikus, logisztika és szállítmányozás szakma­irány, Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegység), 3. Szentpéteri Bálint Mózes (központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium).

Azon iskolai szakoktatók is elismerésben részesültek, akik több éve foglalkoznak tanulóképzéssel és áldozatvállalásukkal, színvonalas munkájukkal hozzájárulnak a megye szakembereinek kineveléséhez. Az ünnepségen négy oktató vehette át Az Év Oktatója-díjat: Turbán László (Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége), Kerék- gyártó Barnabás (VSZC Táncsics-technikum), Boros Péter (VSZC Jendrassik–Venesz Technikum), Arany Gabriella (PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium).

A VKIK elnöksége a tanulóképzés ösztönzésére díjat alapított a legjobb duális képzőhelyek részére. Idén három vállalkozás kapta meg Az Év Duális Képzőhelye-díjat: az E.ON Zrt., a Vesz-Mont 2000 Kft. és a Villa Classica Kft. Az intézmények javaslatai alapján ebben az évben 14-en vehették át Az Év Tanulója kamarai díjat. Továbbá elismerésben részesültek a Szakipar4U technikaversenyen részt vevő általános iskolás gyerekek felkészítő, segítő pedagógusai, technikatanárai is.