Mint ismert, az egyházi hátterű Erzsébet Alapítvány hetedik éve szervezi és koordinálja közfeladatként Magyarország legnagyobb táboroztatási programját, az Erzsébet-táborokat, melynek programjai a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység alappillérek köré szerveződnek. Az ökumené jegyében a keresztény értékek átadásának lehetőségére idén is nagy figyelmet kíván fordítani az alapítvány: a gyermekek felnőtt kísérőikkel együtt igény szerint például reggeli áhítaton, taizéi imaórán, keresztény könnyűzenei koncerten, és további, lelkiségre fókuszáló programokon is részt vehetnek. Idén először, június 26. és július elseje között egyházi hetet is szervezett az alapítvány, amelyre több mint 40 településről, római katolikus, görögkatolikus és református felekezetű iskolákból, valamint határon túli, így felvidéki, vajdasági és erdélyi egyházi iskolákból is érkeznek gyermekek a kísérőikkel együtt.