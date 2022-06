Az elmúlt hónapokban sokak munkájával készült, épült az a keresztút, amely a badacsonytomaji temető ravatalozójától indul, és felvezet magasan a hegyre, ám pár száz méterenként, minden stációnál a pihenés lehetőségét is biztosítja a vándornak. Az ösvényen felfelé haladva a Szent István kápolnánál érhető el a Kálvária.

Forrás: Szijártó János/Napló

Szombaton a keresztút megáldásánál Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, miniszter beszédében arról szólt, hogy mennyire fontosak napjainkban a szakrális helyek. - Egy álom valósult meg a Szent István Kápolna felépülésével és most a keresztút létrejöttével, ami a Badacsony térség fejlesztésének részeként valósult meg. Reményt ad számunkra ma, hogy ebben az elvilágiasodott világban is van helye a szakralitásnak. Udvardi Erzsébet, Kossuth-díjas festőművész, a szent hely megálmodója kereste a találkozási pontokat a világi és a szakrális lét között. Ha most arra gondolunk, hogy itt egy lelkiségi út jött létre, ami egyben turistaút is, akkor itt egy újabb találkozási pont tárul elénk - hangsúlyozta a miniszter.

Forrás: Szijártó János/Napló

Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság egykori elöljárója Kazantzakisz az Akinek meg kell halnia című regényéből idézett. „Hogyan szeressük Istent, atyám? Úgy, fiam, hogy szeressük az embereket. És hogyan szeressük az embereket? Úgy, hogy igyekezzünk jó útra téríteni őket. És melyik a jó út? Amelyik felfelé vezet.” A badacsonyi keresztút esetében is igaz, hogy felfelé vezet, felfelé, egy csodálatos hegy tetejére. Az első stációnál a kisváros korábbi plébánosa, Földi István is hálát adott Istennek azért, hogy megvalósult egy régi álom, a mostani plébános, Bedy Imre pedig megáldotta a keresztutat. Utána indultak meg felfelé a különleges eseményre szép számmal összegyűlt emberek, követve a magasba tartott keresztet.

Fotó: Szijártó János/Napló

A tizenhetedik stációnál, vagyis fent a hegytetőn, Szent István kápolnánál Krisztin N. László badacsonytomaji polgármester mondott ünnepi beszédet, érintve a kezdeteket, sokak áldozatos munkáját és a kálvária út jelentőségét, ami a Badacsony Szakrális projekt első ütemeként valósult meg. Mint elhangzott, a tervek Jankovics Tibor építészmérnök és Rácz Tamásné Páldy Eszter kert- és tájépítész tervező irányításával készültek, a stációk domborműveit Raffay Dávid szobrászművész alkotta meg.

Fotó: Szijártó János/Napló

A Golgota három nagy keresztje közül a legmagasabb Krisztusé, ami megközelíti négy métert. Vélhetően sokan zarándokolnak majd ide hívőként a jövőben, ám azok számára is garantált az élmény, akik turistaként járják végig a keresztutat.