Hétfőn már táborok indulnak az iskola keretein belül, amelyek pályázati forrásból, a Csodaszarvas programban startolnak, és mindjárt két tábor. Az intézményvezető elmondta, az egyik napközis jellegű, míg a másik egy bentlakásos a Balaton-parton. A táborok kéthetes intervallumban valósulnak meg, majd június végétől a Deák Ferenc Általános Iskola lesz az otthona öt héten át a város által szervezett napközis tábornak, ahol 85 és 110 közötti gyereklétszámot várnak.

Megtudtuk azt is, a Deák iskolában ebben a tanévben 26 osztályban tanultak 12 alsó és 14 felső tagozatos közösségben.

- Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 640 diák végezte a munkát idén - árulta el Horváth Szilárd. - A múlt szombaton ünnepélyes keretek között búcsúztunk a végzős, nyolcadikos tanulóktól, akik szeptembertől már egy másik iskolában kezdik meg a tanévet. Ők összesen 87-en voltak, akiktől a ballagáson elköszöntünk.

Az igazgató azt a nagyszerű hírt is megosztotta velünk, hogy minden tanuló felvételt nyert és tovább tanulhat, döntően ott, ahol szeretett volna.

- Érdekes tanév volt, mert jó ideje az első volt, hogy hellyel-közzel úgy tudtuk a tanévet magunk mögött, hogy nem került sor tantermen kívüli oktatásra - válaszolta kérdésünkre Horváth Szilárd. - Ennek ellenére ketté lehet választani, hiszen az őszi időszak bizonytalanságokkal jobban telített volt. Még életben voltak azok a járványügyi intézkedések, amelyek az iskola életét és mindennapjait is meghatározták. Aztán ahogy telt az idő, és eljött az idei év, ezek az intézkedések kivezetésre kerültek. Onnantól már szinte normál tanévet tudtunk élni.

Ez látszott az iskolai rendezvények megrendezésén, a kirándulások és versenyek megtartásán is. És hogy milyen nyarat kíván a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója?

- A tanévzáró ünnepségen úgy szoktunk elköszönni a gyerekektől, hogy vigyázzanak magukra, és szeptemberben várjuk őket ugyanolyan egészségesen vissza, mint ahogyan elköszöntünk egymástól - fogalmazott az intézményvezető. - Fontos az is, hogy pihenjenek, töltődjenek fel, hogy újult erővel kezdjenek ősszel.

A biztonságról a felsős diákság értesülhetett, hiszen közlekedés- és online biztonsági előadást is meghallgathatott. Sőt "Erdőkben, hegyekben biztonságosan" címmel is hallhattak előadást a rendőrség szakértőitől a gyerekek.