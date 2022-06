Az elismerést az intézmény pedagógusnapi ünnepségén adta át Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója.

A miniszter elismerő oklevelét azok kaphatják meg, akik hosszú távon kiemelkedő szakmai munkát végeznek. Az intézmény a legnagyobb titokban szervezte meg az ünnepséget, amelyen az iskola tanulói és dolgozói is részt vettek.

A méltatást Sándor Mátyás igazgató olvasta fel. Elhangzott, Doviscsákné Jakab Aranka 1986 szeptembere óta pedagógus. Először kollégiumi nevelőként dolgozott, majd a veszprémi Széchenyi István Általános Iskolában tanított. A Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium jogelődjében 1998 óta dolgozik, 2001-től osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatokat lát el. Angol-orosz szakos főiskolai diplomáját egyetemi angol szakos oklevéllel egészítette ki, majd tavaly szakvizsgát szerzett. A pedagógus nevéhez fűződik az iskola nyelvi előkészítő évfolyamának elindítása, sikeres működtetése.

Az igazgató elmondta, a tanárnő keze alól számos diák nyelvvizsgával kerül ki. Iskolai feladatai mellett érettségi elnöki, emelt szintű javító és kérdezőtanári feladatokat is ellát, valamint rendszeresen részt vesz az angol szakos hallgatók tanári gyakorlatában is.

A rendezvényen Gulyás Gergő verset szavalt, Kazinczki Tibor billentyűhangszeren játszott.