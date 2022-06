Az önkormányzat ezekben a napokban egy online és személyesen is kitölthető kérdőívben kéri ki a lakók véleményét a 2021–27-es európai uniós fejlesztési ciklus előkészítéséhez szükséges Fenntartható városfejlesztési stratégia részleteinek kidolgozásához.

A javaslatok és ötletek segítséget nyújtanak a városnak a jövőben érkező források felhasználásához is – mondta Brányi Mária (Fidesz–KDNP) alpolgármester csütörtökön. Kiemelte, a következő uniós fejlesztési periódusban 12,9 milliárd forint állhat a város rendelkezésére a TOP-programban. Hozzátette, a programban az előző ciklushoz hasonlóan gazdasági és energetikai jellegű projektek lesznek, új elemként pedig a tankerületi intézmények felújítására is lesz pályázati keret.

Szajkó Viktória, az önkormányzat európai uniós és hazai projektkoordinációs csoportjának vezetője elmondta, a stratégia kidolgozásának részeként februárban tartottak egy fórumot, a kérdőívek beérkezése és eredményeinek elemzése – amelyet a Hétfa Kutatóintézet végez majd el – után augusztusban egy újabb partnerségi fórumot tartanak. A kérdőív a város honlapján és közösségi oldalán is elérhető, valamint személyesen a polgármesteri hivatal portáján is átvehető.

Az önkormányzat június végéig szeretné legalább 600 lakos véleményét becsatornázni, eddig mintegy négyszázan töltötték ki a kérdéssort. A kérdőívek feldolgozása után a közgyűlés ősszel fogadhatja el a Fenntartható városfejlesztési stratégiát, amely tartalmazza majd a település közép- és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, kijelölve a fő célokat, bemutatva a tervezett intézkedéseket és a kiemelt fejlesztési helyszíneket.

A néhány perc alatt kitölthető kérdőív anonim.