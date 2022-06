Az ételek közül a legfinomabbat az egyik szervező, a helyi könyvtár és központ csapata nyerte el, akik debreceni aprópecsenyét készítettek forgatott újburgonyával, ami egy Hajdú-Bihar megyei recept alapján, páros kolbásszal készült. A zsűrinek, melynek tagja volt Szűcs Jenő mesterszakács, Szanyi Szilvia polgármester és Jenei Sándor, a Tobrukért Baráti Társaság képviselője, nem volt egyszerű dolga, mert finomabbnál finomabb ételekkel rukkoltak ki a résztvevők. Amíg a bográcsokban érlelődtek az ízek, a szervezők játszóházzal, ugrálóvárral, kézműves foglalkozással kedveskedtek a gyerekeknek. Nagy sikerrel mutatták be a Csebszalto Nyugdíjas Klub bábosai a Holle anyó című bábjátékot, a színpad mellett is érdekes program várja az érdeklődőket. Itt a bűn és baleset megelőzésről beszélt a rendőrség. A közönséget Girincsi Fruzsina énekkel, Takács Dániel gitárdallamokkal ajándékozta meg, nagy sikert aratott Nagy Lili és Szabó Miklós zenés duója is. Színvonalas műsort adtak Balatonfűzfő művészeti csoportjai, így a Balaton Dalkör, a Kenderfűz Néptánccsoport, a KID Rock and Roll SE, valamint a Yildizlar Hastánccsoport. Kitűnő hangulatot teremtett Pintácsi Viki énekes, aki interaktív gyermekműsorral lépett színpadra, Kollányi Zsuzsi énekes a gyerekeket is bevonta a produkciójába. Nagy tapsot kaptak az operett énekesek, Tarján Pál és Berkes Gabriella, majd a Hangária Együttes rock and roll showjával zárták a vidám juniálist.