A május utolsó vasárnapján megtartott gyereknapnak is az volt a célja, hogy e napon az övék legyen minden figyelem.

– A bizonytalan időjárás miatt izgatottan vártuk a délutánt, hiszen a programok nagy részét szabadtérre szerveztük. A Jóisten kegyes volt hozzánk, ezért minden úgy alakulhatott, ahogy elterveztük – mondta Kovács Tamás, Kemeneshőgyész polgármestere.

Kifejtette, a rendezvénysátorban kézműves-foglalkozás színesítette a programot, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár jóvoltából pedig a Zanzafix Társulat vidám mesejátékot mutatott be. A kastély udvarán számos fajátékot kipróbálhattak a gyermekek, de volt légvár, és nagy népszerűségnek örvendett az élő csocsó is.

A nap végén a fiatalok és a felnőttek – újjáélesztve egy régi hagyományt – közösen táncolták ki az egy hónappal korábban állított májusfát, melyre áldomásként vígan koccintottak a jelenlévők.