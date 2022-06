– Nem akármilyen két év van mögöttünk, az elmúlt időszakban a koronavírus határozta meg mindennapjainkat. Dolgozóink máshol is segítettek, például Ajkán, Veszprémben a Covid intenzív ellátásban, s megállták helyüket. Intézményünkben háromszor kellett fertőzöttek ellátását megoldanunk. Kitűnően vizsgáztak szakmai és emberi szempontból is munkatársaink – mondta el dr. Vermes Tamás főigazgató az intézmény udvarán tartott eseményen és beszélt arról is, hogy a kormányzati támogatás szerint előnyt élvez a kistérségi járóbeteg-ellátás, a páciensek lakhelyükhöz közeli mielőbbi ellátása, ezért szerinte neki és kollégáinak azt a fajta feladatvégzést kell folytatniuk, amit eddig is gyakoroltak, ha lehet, akkor még kicsit jobban. Megemlítette, hogy csökkenteni kell az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók közt nyílt bérollót, a fizetésük közti különbséget és arról is szólt, hogy új bérsávot vezetnek be a nem orvos diplomás szakdolgozók számára. A higiénia és a kézmosás fontosságának elismertetése okán híressé vált Semmelweis Ignác orvos munkásságának üzenete manapság számunkra a főigazgató szerint az, hogy, ha figyelve a világra értékeljük munkánkat, folyamatos visszacsatolások közepette, akkor tudunk jó eredményt elérni. Ehhez kérte a zirci kórház dolgozóinak, munkatársainak a további közreműködését, megköszönve eddigi hozzáállásukat.