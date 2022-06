A közlekedési vállalat lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint a rendszer tökéletesítése érdekében a tesztüzem ideje alatt e-mailen várják az utasok tapasztalatait és véleményeit. A fejlesztés következő lépcsőjében pedig már valós idejű menetrendi adatok biztosítanak majd pontos tájékoztatást.

A Volánbusz helyközi járatainak menetrendje már 2017. óta elérhető a Google Térképen. Most ez a tájékozódási lehetőség fokozatosan kibővül azon települések helyi menetrendjeivel, amelyeken a Volánbusz végzi a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatást. Ezáltal csaknem hetven városban megvalósul a településen belüli utazástervezés is, így az utasok a teljes eljutásukat meg tudják tervezni a felületen. A szolgáltatás egyelőre éles tesztüzem formájában érhető el. A tapasztalatok, észrevételek révén a rendszer folyamatos tökéletesítésével egyre szélesebb körű és pontosabb tájékoztatást kaphatnak az utasok. A fejlesztés következő lépcsőjében a statikus, tervezett információk helyett elérhetővé válnak a valós idejű utastájékoztatási adatok, elsőként a helyközi közlekedésben, majd fokozatosan a helyiben is.