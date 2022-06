A képviselő felidézte, már korábban is támogatta a városban lévő beruházásokat, korszerűsítéseket. A mostani felújításnak köszönhetően a közeljövőben a helyiek és a turisták is biztonságosan közelíthetik meg a Balaton-partot. Emellett még 2021-ben szintén Magyarország kormánya mintegy 400 millió forintot biztosított utak, járdák felújítására, melynek előkészítései, tervei folyamatosan készülnek, így hamarosan ezek a munkák is megkezdődhetnek a városban.

Köszönettel beszélt Kontrát Károly, illetve a kormány támogatásáról és méltatta a nyertes pályázatot Pandur Ferenc alpolgármester, ügyvivő polgármester és Fabó Péter önkormányzati képviselő, polgármester jelölt (Fidesz-KDNP). Kifejtették, egész Balatonalmádiban kiemelten kezelik az útépítéseket, illetve a felújításokat a jövőben is.