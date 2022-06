A viadukt megújítására azért van szükség, mert a régi dilatációs szerkezet nem veszi fel megfelelően a híd mozgását, valamint a vízszigetelést szolgáló elemeket is ki kell cserélni, mondta el érdeklődésünkre Kovács Zoltán, a Városüzemeltetési Iroda vezetője. Hozzátette, elkészültek a felújítás műszaki tervei, a közbeszerzési eljárást a napokban írták ki.

A tervek szerint ősszel valósulhat meg a felújítás, amely várhatóan egy hónapig tart. A kivitelezőnek a völgyhídon található víznyelőket is át kell alakítania, valamint javítani és cserélni kell a csapadékot a viaduktról levezető acélcsöveket is. A beruházással növelik az úgynevezett dilatációs hézagot is, amely azt teszi lehetővé, hogy a hídszerkezet anyaga alkalmazkodjon a szerkezet mozgásához és a külső hőmérséklet ingadozásához.

Kovács Zoltán kérdésünkre elmondta, a fejlesztéssel megújul a híd útpályája is, amely ezután megfelelően vezeti el a lehulló csapadékot.

A kivitelezési munkálatok forgalmirend-változással járnak majd, a burkolatmegújítást félpályás útlezárás mellett végzi el a kivitelező, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A nagyságrendileg 160 millió forintra becsült beruházást az önkormányzat a Modern városok programban Veszprémnek megítélt 4,5 milliárd forintos útfelújítási keretből végezteti el.

A veszprémi völgyhíd 1938-ban épült, és 50 méteres magasságban ível át a Séd patak fölött.