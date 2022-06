- Ezt a programot azért szeretik az önkormányzatok, mert egyrészt könnyen pályázható, ugyanakkor olyan valós kérdésekre ad megoldást, amelyek fontosak a települések életében - mondta.

Ez lehet út- és akár játszótér fejlesztés is, de akár önkormányzati épületek megújítása is. A program komplex, így például közösségi terek is szépülhetnek, modernizálódhatnak.

- Városlőd ebben az élen jár, hiszen több MFP-s pályázat lett átadva, ami a települést építi és szépíti - fogalmazott Ovádi Péter, aki hangsúlyozta: egy-egy aszfaltcsík megújítása azért is fontos, mert egy útfejlesztés nem csak településrészek, hanem szerinte településrészeket is összeköt. Mint mondta, ha jobb az infrastuktúra, jobb a közérzet is.

- Az külön öröm, hogy az építőipari árak emelkedése ellenére, az önkormányzat úgy gazdálkodott, hogy kitudott jönni abból a keretből, amit a program biztosított - tette hozzá a parlamenti képviselő.

Az útátadás mellett kommunális eszközökre is sikeresen pályázat a helyi önkormányzat. Ovádi Péter szerint ez a beruházás sem elhanyagolható, mert fontos, hogy egy-egy települést miként lehet karbantartani.

- Városlőd takaros, gyönyörű kistelepülés, ezért jó ha vannak olyan eszközei, amellyel mindezt meg is lehet őrizni - tette hozzá.

Schell Tamás polgármester arról beszélt az átadás kapcsán, hogy a település több témakörben is pályázott. Az egyik nyertes beadványnak hála a Völgykő utcai útszakasz 437 méter hosszan újult meg teljesen több, mint 14 millió forintból.

- Az erőteljesen emelkedő építőipari árak ellenére sikerült ennyi pénzből kihozni, ami a kivitelezőnek is köszönhető - mondta a településvezető, aki hozzátette: az út egy - korábban - leromlott állagú önkormányzati tulajdonú szakasz. A napokban teljesen befejezik az utat, ami a helyiek örömére járható, azonban a padkaszegélyek még hátra vannak.

A kommunális eszközökről szólva: erre a programra 1 673 ezer forintot nyert Városlőd. Ebbe belefért egy 800 ezer forint értékű önjárós fűnyíró mellett, három Stihl önjárós fűnyíró és egy damilos fűnyíró is.

- Rengeteg a zöld területünk, bőven ki lesznek használva az új eszközök - mondta.