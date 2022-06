A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán az Időkép egyik komplex meteorológiai állomását telepítették a Nemzeti Tehetségpont pályázatának keretében.

– Ez egy hazánkban jól ismert, országos lefedettségű hálózat, komoly szakembergárdával a fejlesztők mögött, ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyen berendezés telepítése a legcélszerűbb. Az időjárás-állomás magában foglal egy hőmérőt, egy páratartalom-mérőt, egy csapadékmérő berendezést, valamint egy komplex szélirány- és szélerősségmérőt is. Ezek az adatok egy rendszerben összekötve az interneten bárki által elérhetők lesznek, hiszen valós időben szolgáltat adatot a berendezés, ami reményeink szerint a jövőben kiegészülhet akár egy web­kamerás rendszerrel is – mondta Lehoczky Máté, a Lehogeo Mérnökiroda ügyvezetője, aki az állomás telepítéséért felelt.

Az adatmérésen és -szolgáltatáson túl az oktatásban, illetve különböző projektek megvalósításában is fontos lehet a most elhelyezett eszköz, tette hozzá Szondáné Kovács Molnár Márta, a tanintézmény ökomunkacsoportjának vezetője.

– Tudjuk használni például a földrajzoktatáshoz, de rendszeresen bekapcsolódunk nemzetközi projektekbe is itt a gimnáziumban. Biológia és földrajz tárgyakban érettségi projektet is írhatnak a diákok, amihez szintén nagy segítség lehet egy ilyen meteorológiai állomás – jegyezte meg a gimnázium tanára. A berendezés telepítéséhez kapcsolódva korábban egy előadás-sorozatot is tartottak a gimnáziumban.

– Három előadás keretében mutattuk be a diákoknak a természettudományos alapvetéseket, amelyek kimondottan a meteorológia szakterületét érintették. Beszéltünk arról, hogy mire is használjuk ezeket a távérzékelésű adatgyűjtő rendszereket, amelyeket a precíziós agrárgazdálkodásban és például az erdőgazdálkodásban is alkalmaznak – tájékoztatott Lehoczky Máté, akinek segítségével a gimnázium tanulói részletesen megismerkedhettek a mérőállomás működésével, felhasználási területeivel és hasznosságával.