Az eseményen Navracsics Tibor országgyűlési képviselőt, minisztert is tagjává fogadta a Badacsony Vinum Vucanum Borlovagrend.

Elsőként Knolmajer Ferenc, a házigazda Badacsony Vium Vulcanum Borlovagrend nagymestere köszöntötte a résztvevőket a kutatóintézetben, majd Nyitrainé dr. Sárdy Diána intézetigazgató, Krisztin N. László badacsonytomaji polgármester és Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnöke is üdvözölte a vendégeket.

Navracsics Tibor miniszter, kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) rendezvénysorozat szőlő- és borkultúrához kapcsolódó programjairól tartott előadást. Beszédében szólt az Európa kulturális fővárosa lehetőségről, ami az EU kultúrpolitikájának legjelentősebb produktuma 1985 óta, hiszen a pozitív imázsépítést európai figyelem kíséri. Ezzel együtt értékteremtés, innováció, szemléletváltás, közösségépítés történik az adott helyszínen, jelen esetben Veszprémben és vonzáskörzetében, beleértve a Balaton teljes partszakaszát is. Kulturális rendezvények, edukációs programok indulnak a régióban, ám a bor és gasztronómia is kiemelt szerepet kap. Ami a megyeszékhelyet illeti az Óváros téri termelői piac már tavaly októberben megnyitotta kapuit és kéthetente vasárnaponként várja a minőségi gasztronómia iránt érdeklődőket. Mint elhangzott a VEB2023 EKF 2022-ben 60 millió, 2023-ban 100 millió forint támogatást nyújt többek között szakmai workshopok, rendezvények szervezéséhez. A folytatásban Kozma Pál címzetes egyetemi tanár, szőlőnemesítő beszélt az ellenálló borszőlőfajtákról, majd az Ibos és Ramassetter emléktáblákat koszorúzták meg a résztvevők és megtekintették a kéknyelű ültetvényt. Az ünnepség meghatározó része volt a borlovagrendi avatás, ahol a sikeres próbatétel után Navracsics Tibort és Kozma Pált fogadta tagjai sorába a Badacsony Vium Vulcanum Borlovagrend. Az idei rendezvényen Knolmajerné Szigeti Gyöngyi, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet kutató mérnöke, munkája elismeréseként a Magyarországi Borrendek Országos Szövetség Pro Vino díját vehette át Koczor Kálmán elnöktől, miután dr. Majer János a badacsonyi intézet volt igazgatója ismertette életútját és értékes szakmai tevékenységét. A gazdag szőlőterméshez Földi István atya kérte Isten áldását.