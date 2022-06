Az összegből az épület állagmegóvását, a beázások megszüntetését, a kitört ablakok cseréjét valamint az épület alsó szintjének a kulturális programok céljára alkalmassá tételét oldják meg. A munkálatok várhatóan 2023. januárig tartanak. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva elsősorban fényművészeti, kortárs művészeti projektek, fémszobrász telep megvalósítását tervezik. Az épület multikulturális élményközpontként működik majd.

Varga Andrea projektkoordinátor elmondta, hogy a Csingervölgy városrész központjában álló, építészeti és tudománytörténeti emlékeket őrző épület első szintjén korábban működő Ajka Kristály ólomüveg kemencéinek bemutatását is tervezik üvegszimpóziumok, üvegművészeti kiállítások, és workshopok szervezésével, de az ipari környezetet fotózási helyszínként is szeretnék majd kiajánlani. Az épület második és harmadik szintjét a felújítást követően egyenlőre látogatói ösvény segítségével járhatják majd be az érdeklődők. Az épület harmadik szintjén kapnak helyet az interaktív, digitális múzeumi eszközök és tartalmak.

Az épületben a felújítás előtt fotózásra biztosítottak lehetőséget azért, hogy megörökítsék az akkori állapotot. Az épület felújításán és a kulturális vérkeringésbe bekapcsolásán túl Bródy Imre emlékét is meg szeretnék őrizni. A programba bevonták a helyi Bródy Imre Gimnázium diákjait, valamint alkotói pályázatot írnak ki.



Forrás: Kristály-völgy Egyesület

A Kriptongyárban dolgozott az 1930-as években a kiváló fizikus, Bródy Imre, aki feltalálta a kriptontöltésű izzólámpát. A világ első kriptongyára 1944 nyaráig üzemelt. Az épületben azt követően a Mávaut busztársaság üzeme működött az ötvenes években, majd az Ajkai Üveggyár tulajdonába került. Jelenleg Ajka Város Önkormányzatának tulajdona.