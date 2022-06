– Továbbra is számíthatnak rám – hangsúlyozta Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Az MVME működése apropóján kiemelte, a továbbiakban is legyen békesség, összefogás, együttműködés, szeretet, melyek a legszebb emberi értékek. Nemes célnak nevezte, hogy az egyesület segítséget nyújt sorstársaiknak, melynek kiemelt támogatója az ország kormánya is. A képviselő virággal köszönte meg Hegedűs Józsefné, az MVME elnöke munkáját.

Szanyi Szilvia polgármester üdvözölte a jubileumi találkozót, az országos kulturális fesztivált, melyen a jelenlévők közül sokan fel szoktak lépni, a rangos eseménynek a város ad otthont. Hegedűs Józsefné, az MVME elnöke köszönettel beszélt mások mellett Kontrát Károly képviselő támogatásáról is. Felidézte az alapítót, aki mintegy száz taggal létrehozta az egyesületet. Felkeresték a sorstársakat, a létszám gyorsan nőtt, saját erőből, társadalmi összefogással szabadidő központot hoztak létre Borgátán. Szó volt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, a korábbi elnökökről, a stabil pénzügyi helyzetről, a pályázatokról, az akadálymentesített épületekről.

Az egyesület tagjai a balatonfűzfői ünnepségen. Rendszeresen találkoznak egymással

Forrás: Kovács Erika/Napló

Az egyesületben nyolc csoport dolgozik önálló éves munkaterv szerint, rendszeresen találkoznak egymással, a szabadidőt aktívan töltik el. Őrzik a hagyományokat, részt vesznek országos rendezvényeken is. Fontosnak tartják, hogy a társadalom tagjai tárgyilagosan értékeljék a fogyatékosságot. A Föveny strandon nemsokára beemelő lift működik, hogy a mozgáskorlátozottak is tudjanak fürdőzni a Balatonban.

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke elmondta, 91 tagszervezetük van, mely az ország egyik legnagyobb civil szervezete. – Ha lehet kinek beszélni, ha van, aki meghallgat, könnyebb az ember élete – érvelt, majd kiemelte az önkéntes munkát. A köszöntők után kitüntetéseket adtak át és szép kulturális műsort láthattak a megjelentek.