Arról, hogy éppen milyen egy nagyobb település környezetében a pollenterhelés, és mely növény szórja a pollenjeit, az Aerobiológiai Hálózat 21 állomása szolgáltat adatot Magyarországon. A hálózat koordinálását és szakmai irányítását a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) végzi. Veszprém megyében egy ilyen állomás található, ez a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház tetején működik. Innen a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársai hetente gyűjtik be a levegőmintákat, és küldik kiértékelésre Budapestre, az NNK-ba. A pollencsapdák 20-25 méteres magasságban helyezkednek el, és átlagosan ötven kilométer sugarú körben mutatják az átlagos pollenterhelést. A hazai hálózat országos lefedettséget biztosít: az állomások a fővárosban és a nagyobb településeken, megyeszékhelyeken találhatók, válaszolta érdeklődésünkre a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Kiemelték, az Aerobiológiai Hálózat tevékenysége adja a polleninformációs szolgáltatás alapját, amely segíti az allergiásokat az utazások megtervezésében, időben figyelmezteti az érintetteket a tünetek várható alakulására. A polleninformációs szolgáltatást a szakorvosok is napi szinten felhasználják az allergiások kezelése során.

Az elmúlt évtizedekben világszerte és hazánkban is nőtt a pollenallergiások száma, csak a parlagfű mintegy 1,5 millió honfitársunknak okoz tüneteket július végétől október elejéig. A szakemberek felhívták a figyelmet, a parlagfű mellett a fontosabb allergének közé sorolható még az egyes fák – így a nyír, a mogyoró és az éger –, valamint a pázsitfűfélék pollenje is. A klímaváltozás miatt hosszabbra nyúlik a pollenszezon, és egyes növények több pollent is termelnek, közölte az NNK. – Az Aerobiológiai Hálózat adatsorai alapján látható, hogy az utóbbi tíz évben emelkedett a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja. A mogyoró és az éger az enyhe teleknek köszönhetően akár már decemberben, január elején is szórhat pollent, korábban erre csak január végén számíthattunk. Évről évre új allergének jelennek meg: elterjedőben van a mediterrán térség legfőbb allergén növényének tekinthető olajfa, felbukkant a komlógyertyán és egy új hibrid, a lándzsáslevelű éger. Ez utóbbi fa jellemzően karácsony környékén szórja az allergén pollenszemeit – írták válaszukban. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a pollen a lakásokba is bejut a nyitott ablakokon, ruházaton keresztül, ezért a port (amelyben ilyenkor sok a pollen) érdemes rendszeresen nedves ruhával letörölni, és gyakrabban felmosni a padlót. Az allergiásoknak nem javasolják, hogy a szabadban szárítsák a frissen mosott ruhát. Arra is kitértek, hogy zivatarok idején jelentkezhet az úgynevezett viharasztma, ilyenkor a vihar elvonulása után érdemes szellőztetni. Az allergiásoknak, asztmásoknak azt tanácsolják, hogy ne induljanak sétálni közvetlenül a vihar után, mert bár tisztul a levegő, azonban az továbbra is nagy mennyiségben tartalmazhat allergén anyagokat.

Részletes és naponta frissülő polleninformáció a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján érhető el.