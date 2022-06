Több év kihagyás után rendezték meg újra Török Attiláné karnagy ötlete, szervező munkája folytán ezt a remek nyár eleji programot, azonban a Tapolcai Kamarakórus ezúttal két gyermekkórussal együtt szerepelt, a szép számban megjelent hallgatóság nagy örömére.

A rendezvényen a Bárdos Lajos Általános Iskolából a Kicsinyek Kórusa Sellyei-Cseh Ágnes karnagy vezetésével, az iskola felsőseiből álló Bárdos Lajos Gyermekkórus pedig Király Eszter karnagy vezényletével állt színpadra. A kicsik pezsgő műsorában Daróci Bárdos Tamás Fogócska című műve teljesen magával ragadta a közönséget, míg a nagyok jól felépített repertoárjában Mozart Ó, felvirradt a szép óra című, négy szólamban előadott kórusműve aratott hatalmas sikert.

A Bárdos Lajos Székhelyintézmény két kórusának diákjai a május végi kulturális bemutató után ismét számot adhattak iskolájukban megszerzett tudásukból. A nyárköszöntő esemény harmadik fellépője a Tapolcai Kamarakórus volt, ők Török Attiláné karnaggyal álltak a színpadra. A hölgyek hozták a tőlük megszokott magas színvonalat, műsorukból nem maradhatott ki az alkalomhoz illő, Oly jó a nyár kezdetű Somorjai-mű (Nyári ének), ám Gorecki Szárnyas pletykája még tovább fokozta az amúgy is kiváló hangulatot. A hangverseny csúcspontjaként az összkar balatoni népdalokból álló vidám összeállítását hallhatták a zeneiskola udvarán megjelent zenekedvelők, szülők, hozzátartozók, s közülük sokan be is kapcsolódtak Török Attiláné karnagy kérésére.

A precíz, pontos zongorakíséretet Takácsné Németh Magdolna zeneiskolai tanár, a Tapolcai Kamarakórus tagja biztosította. Percekig zúgott a taps, a nyárköszöntő muzsika jó fogadtatásra, értő fülekre talált Tapolcán.