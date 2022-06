Végh László gróf Apponyi Albert szavait idézve úgy fogalmazott, hogy a történelmi Magyarország olyan állam volt ahol biztonság uralkodott és megvédte Európát a keletről fenyegető közvetlen veszélytől. - Ezt a hivatását tíz századon keresztül töltötte be. Ez az ország oly tökéletes földrajzi egység, amely csak egységes hatalom által kormányozható. Részeinek gazdasági függése szintén a legteljesebb, miután a közép hatalmas gazdasági üzemet alkot, a szélek pedig tartalmazzák mindazt az anyagot, ami a fejlődéshez szükséges. Ezeket a mondatokat gróf Apponyi Albert elmondta akkor, amikor Magyarország sorsáról döntöttek. Mindannyian tudjuk, hogy sem ez, sem a gazdaságra, a kisebbségekre, morális és szociális jólétre történő hivatkozása nem járt sikerrel. Azonban minden mondata elvitathatatlan érdeme hazánknak. Ma, a történelmi Magyarország romjain felépült országban élve is ugyanaz a feladatunk. Megállítani mindenkit, aki Európát veszélyezteti. Ám Európa sem változott, ugyanúgy nem érti milyen szerepe is van ennek a kicsire zsugorított államnak itt a kontinens szívében - hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette, fontos, hogy ismerjük történelmünket, hiszen minden mai problémánk a múltban gyökerezik. A beszéd után Hangodi László történész beszélt Trianon előzményeiről, annak máig tartó hatásairól. Mint mondta, soha a világon nem akadt példa arra, hogy egy ország minden oldalról saját magával legyen szomszédos. Hazánkkal pedig ez történt, ezt adta Trianon.