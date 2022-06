Az Mfp pályázatával 21 millió forintot nyert el Paloznak a belterületi utak felújítására, különféle eszközös megvételére pedig ötmillió forintot, derült ki a helyszínen. –Méltatta a kistelepüléseket érintő kormányzati támogatást Kontrát Károly országgyűlési képviselő, amikor a faluba látogatott a minap. Azt mondta, nagyon fontos, hogy a helybeli emberek, a nyaraló tulajdonosok és a Paloznakra látogató turisták is rendezett, szép településen töltsék a napjaikat, melyhez elengedhetetlen az üzemeltetés eszközeinek korszerűsítése, bővítése. Hozzátette, a Mfp ezen a balatoni településen is bebizonyította, hogy nagyon jó fejlesztési program, hiszen a kistelepüléseken élők körülményeinek javításához jelentős mértékben hozzájárul. –A térség országgyűlési képviselőjeként mindig támogattam a falu céljait, ahol ezután is számíthatnak rám, fogalmazott.

Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere kiemelte, megújult az Mfp tavalyi pályázatának köszönhetően a Kossuth és a Boldog Apor Vilmos utca, mintegy 21 millió forintból, valamint önrészből parkolót is építettek. Felidézte, sikerült megállapodni még az utcafelújítások előtt a Dunántúli Regionális Vízművel a mintegy 50 éves vezeték cseréjéről, ezzel elkerülve az esetleges csőtöréseket. Emellett szintén az Mfp támogatásával a meglévő traktorhoz seprőgépet és árokásót is beszereztek, mely egyebek mellett nagy segítséget nyújt falu tisztán tartásánál és az árkok tisztításánál.