-Magyarországon már 70 éve ünnepeljük minden év júniusának első vasárnapján a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy munkájuk mennyire fontos, nélkülözhetetlen a társadalom életében, fogalmazott a polgármester. Bóka István kiemelte a tanítás, nevelés, a tudás, az értékek átadását, majd szólt a pedagógusok plusz feladatairól, ilyen például az adminisztráció, a szabadidő feláldozásáról, a lelkiismeretes, példaértékű munkáról. Aláhúzta a felelősséget, ugyanis a családokon kívül a pedagógusok kezében vannak a gyerekek, akik a jövő társadalmát jelentik. A polgármester rámutatott, a városvezetés továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra, és kiemelten fontosnak tartja, hogy magas színvonalú körülményeket teremtsen az intézményekben a gyerekek és a pedagógusok számára. Így megújult a Lóczy Gimnázium, a Mesevilág Tagóvoda, folytatódtak a sportpályaépítések, folyamatban van a Balatonfüredi Református Óvoda felújítása. Bóka István köszönettel beszélt a város pedagógusairól, akik magas színvonalú, sokrétű oktatást biztosítanak a fiataloknak. A köszöntő után a város elöljárója elismeréseket adott át. Eszerint az önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján Balatonfüred közoktatásáért kitüntetést vett át Kalmár Katalin, a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tagintézménye gyógypedagógusa, Polgárné Harczi Zsuzsanna, a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola pedagógusa, Sági Ferencné, a Balatonfüredi Kiserdei Óvoda intézményvezető-helyettese, óvodapedagógusa. Vass István Sándorné, a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda pedagógusa részére pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekek oktatása-nevelése érdekében, 25 éven át végzett kiemelkedő munkáért. Köszöntötték azokat a pedagógusokat is, akik 25, 30 és 40 esztendőt töltöttek el az említett hivatásban. Az ünnepségen szép műsorral ajándékozták meg a megjelenteket a balatonfüredi fiatalok.