Helyszínenként átlagosan mintegy hatvan nordic walking túrázó vett részt a negyedik országos programon, megyénk városaiban is. A 2017-ben elindított kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségünket fenyegető, gyakran diagnosztizálatlan népbetegségekre – amilyen a diabétesz és a magas vérnyomás is –, illetve arra, milyen fontos szerepet játszik a hatékony terápiában a rendszeres testmozgás. A résztvevők vércukor- és a vérnyomásértékeit a program előtt és után is megmérték, és bizony akadtak olyanok, akiknek további vizsgálatokra lesz szükségük, mert ugyan tudomásuk szerint nem cukorbetegek, az értékeik a séta előtt magas voltak, és a vérnyomásmérések során is tapasztalhatóak voltak kiugró adatok. Sok új csatlakozó volt szinte az összes helyszínen, és meglepődve mondták el, hogy a séta után milyen jól érezték magukat.

A kampány jelentőségéről bizony szomorú statisztikák tanúskodnak: évről évre több magyart érint ugyanis a cukorbetegség és a magas vérnyomás, az előrejelzések pedig még sötétebb képet festenek a jövőről. A civilizációs kórok ugyanakkor gyakran egymással is összefüggésben állnak, és növelik a súlyosabb, szív- és érrendszeri-, idegrendszeri- vagy éppen vese- és látószervi betegségek megjelenésének kockázatát. Éppen ezért olyan fontos, hogy a diabétesszel és a hipertóniával küzdő betegek minél több információt kapjanak a tünetekről és a korai felismerés jelentőségéről, így mihamarabb hozzájuthassanak az életmentő szakorvosi kezeléshez. A betegségek szinten tartásának alapköveit a következetes terápia, a tudatos életmódváltás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és persze a rendszeres testmozgás jelentik – ez a Botra fel! mozgalom fő útravalója. A szervezők terveik szerint jövő tavasszal is várják majd az érdeklődőket az ötödik megmozdulásra – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.