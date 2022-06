A kerékpáros mezőny Keszthelytől Balatonfüredig tartó szakaszán szurkolók tömege fogadta a településeken áthaladó futamot. Volt, ahol zászlókkal integettek, valahol rózsaszínbe öltözött szurkolósereg állt az útszéli sávokban. Aszófő talán az egyetlen település, ahol egész délután zajló piknikkel, műsorokkal fogadták a szurkolókat.

Nagy Annamária közművelődési szakember fontosnak tartotta, hogy településén a helyiek és a turisták számára megfelelő lehetőséget nyújtsanak a várakozás alatti időszakban. A helyi önkormányzat támogatásával Magenta piknik szervezésébe fogott, s talán a környéken itt várták egyedüliként a mezőnyt helyi műsorokkal, programokkal, vendéglátással és zenés gyermekműsorral is. Aszófő magentába öltözve fogadta a 71-es úton áthaladó kerékpáros futamot. – Nagyon fontosnak tartottam, hogy az áthaladás pár perce alatt átguruló kerékpárosok drukkolására jelentős szurkolótábor vegyen részt, hiszen a pár száz fős balatoni településnek ez jelentős vonzerőt jelenthet, s mi ezzel támogathatjuk a világversenyben részt vevők sikerességét. Hihetetlennek bizonyult az, hogy kicsiny településünkön ekkora szurkolótábort tudtunk biztosítani. Már márciusban kiírtuk a felhívást, tavasszal a kultúrházi foglalkozások során a helyi családbarát közösség elkészítette a molinókat, a zászlókat, aláírásunkkal szignóztuk a zászlókat az értékeinkről, Aszófő-imidzset készítettünk, ötleteltünk, hogyan tudjuk ezt a napot felejthetetlenné tenni. Azt erősítettük a helyiekben, hogy a lezárt főútért kárpótlásul különböző programokban érezhetik jól magukat. Családok, nyugdíjasok, helybeliek, fiatalok sereglettek a helyszínre, de Balatonfüredről, Ajkáról, Budapestről, Székesfehérvárról, sőt, büszkén mondom, Olaszországból is érkeztek ide szurkolók. A fő szervezőktől kapott 100 darab magentaszínű pólónak nagy sikere volt, mindenkinek jutott belőle. Megtelt a szurkolói terület, egyre sokasodott a tömeg. A pikniken DJ Gringo, a Répa Retek Mogyoró gyermekműsor, Biró Edit arcfestő műhelye mellett számtalan program szórakoztatta az izgatott szurkolókat. Elkészült Aszófő süteménye is, a girós (zsíros) kenyér pedig nagy népszerűségnek örvendett. Igazi családbarát közösség az aszófői szurkolóközönség, a mi közösségünk! – emlékezett vissza a rendezvényre Nagy Annamária.