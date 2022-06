Kifejtette, a két tannyelvű 8.e osztályban 11 komplex, egy írásbeli és két szóbeli sikeres vizsgát tettek a tanulók, ami azt jelenti, hogy az osztály több, mint fele középfokú nyelvvizsgabizonyítvány birtokában kezdi meg középiskolai tanulmányait. - Nagyon büszkék vagyunk hetedikeseinkre is, hiszen már 5 diák rendelkezik középfokú nyelvvizsgával a 7.e osztályban. Idén először az informatika osztályból is jelentkeztek nyelvvizsgára. Annak ellenére, hogy ők csak heti három órában tanulják az angolt, Stall Anita tanárnő segítségével három 7.c osztályos diák sikeresen teljesítette az alapfokú nyelvvizsga követelményeit - mutatott rá Hardi Tünde.

- Nem ez az első alkalom, hogy ilyen szép számban tettek nyelvvizsgát a tarczys diákok, ezért is fogalmazódott meg bennem, hogy helyben, az iskolában biztosítsunk lehetőséget rá. Dexam nyelvvizsgáztatóként egyértelmű volt, hogy a Debreceni Egyetem által 2007-ben akkreditált nyelvvizsgát honosítjuk meg iskolánkban. Ennek a vizsgatípusnak két jellegzetessége van, az egyik a modulválasztás lehetősége: az érdeklődési körnek megfelelően már középfokon lehetőség van rá, hogy humán vagy reál modult válasszanak a vizsgázók. Ez valamennyi készség mérésénél megjelenik, tehát ha valaki például az irodalom vagy a történelem iránt érdeklődik, akkor a humán modult választja, míg a természettudományok, az informatika vagy a környezetvédelem iránt érdeklődők a reál modul mellett döntenek. Mivel a Tarczy két tannyelvű tagozatán humán és reál tantárgyakat is tanulnak angol nyelven a tanulók, bármelyik modul szókincsével rendelkeznek. A vizsga másik érdekessége, hogy a szóbeli vizsga páros nyelvvizsga. A vizsgázó a jelentkezéskor megválaszthatja a vizsgapartnerét, aki lehet osztálytárs, barát, szülő vagy unokatestvér. Így kicsit bátrabban léphetnek be a vizsgaterembe és lehetőség van a közös készülésre is - mondta el a Tarczy Lajos Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

Hozzátette, az idei tanévben már szerveztek középfokú nyelvvizsga-felkészítő szakkört Bertalan Ágnes tanárnő vezetésével, ahol a diákok megismerkedhettek a Dexam nyelvvizsga típusfeladataival. - Idén 11 diák választotta a Dexam nyelvvizsgát, reméljük, hogy a jövő tanévben a tervezett alap- és középfokú vizsgafelkészítő szakkörnek köszönhetően még többen választják ezt a vizsgatípust - emelte ki Hardi Tünde.

- Nemcsak vizsgahelyszínt tudunk biztosítani diákjainknak, de a Debreceni Egyetemmel kötött partnerintézményi megállapodás keretén belül évente kétszer ingyenes próbanyelvvizsgán vehetnek részt a tanulóink. Decemberben a hallott és olvasott szövegértési feladatokban mérethették meg magukat a diákok, márciusban pedig, néhány héttel a tavaszi vizsgaidőszakra való jelentkezés előtt szóbeli próbanyelvvizsgát szerveztünk alap- és középfokon. Ennek nagy sikere volt a tanulók körében és sokakban ekkor fogalmazódott meg, hogy élesben is kipróbálják magukat. Szintén az együttműködésnek köszönhetően rendkívül kedvező áron juthatunk hozzá a nyelvvizsga-felkészítő kiadványokhoz, amelyek nagyban megkönnyítik a vizsgára való felkészülést. Sok szeretettel gratulálunk a sikeres vizsgát tett tanulóinknak és minden kollégának, aki részese volt ennek a szép eredménynek - zárta Hardi Tünde.