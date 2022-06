Kiemelték, a kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi a fürdővizek minőségét és a közegészségügyi szabályok betartását a fürdőzők védelme érdekében. A megyében idén 65 balatoni strand mellett a Hámori tavon, a Nagyteveli víztározón, valamint a Joó-tavon Marcalgergelyiben üzemel fürdőhely.

A szezon előtti ellenőrzések alapján megállapították, a strandok vize fürdésre alkalmas.

A kormányhivatal – népegészségügyi feladatkörében eljárva – az ellenőrzéseket a szezon alatt is folytatja. Arra is kitértek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ minden fürdési idényt követően országosan elvégzi a fürdővizek minősítését, amelynek során az adott szezon és az azt megelőző három idény valamennyi vízvizsgálati eredményét figyelembe veszi. A 2018-2021 közötti időszak alapján a Veszprém megyében található strandok a tavalyi évhez hasonlóan idén is javarészt „kiváló” minősítést kaptak. Hozzátették, Veszprém megyében a fürdővizek vizsgálatát a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályainak Laboratóriumi Osztályai végzik. A szakemberek a szemrevételezés során azt is vizsgálják, hogy vannak-e szennyezésre utaló, látható jelek vagy egyéb hulladék, intenzív algásodás vagy hínárosodás a vízben.

A kormányhivatal közölte azt is, fürödni csak olyan helyeken lehet, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, és külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. A nem kijelölt fürdőhelyek mind balesetveszély, mind fertőzésveszély szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek, ugyanis ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik a szakemberek.