Felidézték, már korán felismerték, hogy a puszta falak senkit nem vonzanak, így a felújítás mellett különféle attrakciókkal, főleg lovas programokkal, szolgáltatásokkal, egyedi látnivalókkal töltötték meg a középkori falakat és környékét. Szívügyük a történelem, hogy azt minél szélesebb körrel megismertessék, így a korabeli eseményeket felnőtteknek, gyerekeknek érdekes programokkal idézik fel. A bevételt kezdettől visszaforgatják a fejlesztésre, mely mindig is jellemző volt, így az elmúlt harminc évben lépésről lépésre történtek az előrelépések. Nagyon fontosnak tartották azt is, hogy kutassanak gyógyító hatású termálvíz után. Erőfeszítésük sikerrel járt, így a medencéket is ezzel töltötték meg. Büszkén tekintenek rá, hogy Sümeg előkelő helyen áll a nemzetközi turisztikai térképen, mely Magyarországot népszerűsíti. A munkaerőt, a pozitív hangulatot, az eredményességet érintő kérdésünkre kifejtették, alapvetőnek tartják az igényességet, amit a vezetők képviselnek. Esküsznek a családias hangulatra, az összeszokott csapatra, melynek alapja a személyes példamutatás, a dolgozókkal való már-már baráti kapcsolatra, a tisztelet, illetve az, hogy az egész család, az unokákkal együtt valamennyi feladatból kiveszi a részét.

- Nincs titok, mindez összefogással, egymást kiegészítve működik így! - hangsúlyozták.