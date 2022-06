A vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítést követő több mint egy évtized elteltével több év gondos tervezést követően, egy vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően gazdagodott a falu a termelői piaccal – mondta Horváth Zoltán polgármester.

Kovács Zoltán, a térség or­szággyűlési képviselője a választások utáni, Kolontárra történő első látogatása során megköszönte a helyieknek, hogy a faluban is sokan támogatták a voksaikkal, és elmondta, hogy továbbra is nemcsak a rá szavazókat, hanem az egész települést kívánja szolgálni, segíteni. A képviselő a többfunkciós piactér kialakítását méltatta, és elmondta, bízik abban, hogy sokan és jól használják majd a településen élők közül ezt a közösségi térnek is kiváló helyszínt.



Nagy Nándor Richárd plébános ünnepi beszédében az egymás iránti felelősségről, szeretetről és az egységről beszélt. Kifejtette, hogy mindenki, aki hozzátett és ezután hozzátesz ennek a ma avatott térnek a használatához, mind-mind a közösség építő tagjává válik. Ünnepi beszéde végén felszentelte a piacteret, és megáldotta a jelenlévőket.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően Jurina Beáta és Szilinyi Arnold énekesek dalcsokrát hallhatták a résztvevők, majd a helyi és környékbeli kézművesektől vásárolhattak a frissen átadott piactéren. Az ünnepségre kilátogatók egy közös, bográcsokban helyben főzött ebéd elfogyasztásával koronázták meg az eseményt.