Amikor a Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait és a település polgármesterét, Jánszky Lajos Lászlót, majd Csatári Lászlót, a Jáger cégcsoport ügyvezetőjét is a színpadra szólították, sejteni lehetett, hogy nagy dolog van készülőben. Kiderült, hivatalosan is átadják és bemutatják a nagyközönségnek a nemrég beszerzett tűzoltóautókat. A járműveket Csatári László ajánlotta fel a helyi lánglovagoknak, hangzott el, amit hatalmas ováció követett. A köztiszteletben álló üzletember jótéteményeit a herendi önkormányzat elismeréssel díjazta.

A helyi tűzoltók és Opitz Barbi énekesnő

Forrás: Juhász-Léhi István/Napló

Csatári László azt kívánta hogy a tűzoltókocsikra ne legyen soha szükség, de az a tudat, hogy van: jó. Mint ahogyan az is, hogy vannak olyan áldozatkész emberek, tűzoltók, akik vigyáznak a település biztonságára. Ezután Kovács Péter tűzoltósági főfelügyelő, a megyei Katasztrófavédelem alezredese Herend tűzvédelmének megerősítésért végzett munkájáért emlékérmet adott át Csatári Lászlónak.

A jó hangulatú délutánon mások mellett tapsolhattak a helyiek Kid Rock and Roll SE Herend ifjú táncosainak, Galambos Fecó bűvésznek, az Ataru Taiko Ütőegyüttesnek és Opitz Barbinak is. Sok-sok ajándék mellett fődíjként egy rollert is kisorsoltak a szervezők. A gyerekek körében természetesen a tűzoltóautók voltak a legnépszerűbbek, amire fel lehetet mászni, és fel lehetett fedezni minden zugát, sőt, a sziréna is megszólalt néha.