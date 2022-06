Kaptúr József, Sóly polgármestere elmondta volt egy régi játszótere a településnek, ám az az idők folyamán megöregedett, tönkre ment. Most viszont - az önkormányzat együttműködve a fogyasztóvédelmi hatósággal - épült egy modernebb új játszótér a település centrumában. Természetesen a sólyi önkormányzat a beruházáshoz a legoptimálisabbat, a Magyar Falu Program pályázatát célozta meg és Ovádi Péter segítségével 5 millió forintot nyert a beruházásra. A játszóeszközök telepítését a falu oldotta meg.

Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője sokat segített a sólyi projektek megvalósulásában

Forrás: Kovács Bálint

Mindezek mellett ugyancsak a Magyar Falu Program keretein belül a temető kerítése újulhatott meg nem olyan régen. A temetőhöz kapcsolódó projekt lesz a digitális temető térkép, ami szintén hamarosan megvalósulhat. Örömmel számolt be arról is a településvezető, hogy több elbírált pályázatuk van, a beruházások terveik szerint még a nyáron megkezdődhet. Az egyik a helyi gazdaságot segítheti, hiszen egy 8x10 méteres mobilgarázs lehet Sólyé, ahol a kisbusz és a traktor is fedett helyen állhat. Mindezek mellett kisértékű kommunális eszközöket is vásárolhat majd az önkormányzat.

Forrás: Kovács Bálint

Kérdésre válaszolva Kaptur József elmondta azt is, hogy közel 60 kiskorú van Sólyon. 2014-ben 476 főt számlált a település, most 574-en élnek a településen.