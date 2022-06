Kisebb, egy-egy épületet érintő fejlesztések voltak korábban is a várnegyedben. Nagyobb léptékű rekonstrukció legutoljára 1907-1910-ben zajlott, azonban a jelenlegi beruházást megelőző feltárás és előkészítő munka során beigazolódott, hogy még ez a századelős fejlesztés is „csak” részleges volt. Elhangzott: ha teljeskörű megújítást keresünk a múltban, egészen a barokk korig, azaz mintegy 250 éves távlatba kell visszamenni. A szervezők hangsúlyozták, a beruházás fontos pillérei: az értékmegőrzés, a szakmaiság és a tisztelet, ám az elmúlt időszakban nem feltétlenül hiteles forrásokból is jelentek meg hírek a fejlesztés kapcsán. Más mellett ezért is hozták tető alá a csütörtöki háttérbeszélgetést a Főegyházmegye.

Először Udvardy György, veszprémi érsek kapott szót, aki azzal kezdte, objektív szakmai tényeket szeretnének a sajtó elé tárni. Hangsúlyozta: nincs titok, amiről ne lehetne beszélni.

- Ez a beruházás bár hatalmas, mégis reális igényeket szolgál - mondta.

Kiemelte, az egyház nem zöldmezős beruházó, hanem kultúrát tiszteletben tartó beruházó. Úgy fogalmazott, hogy "ez a jövő reménye" és az Egyház az evangélium hirdetésére kapta ezt a küldetését.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról beszélt a várnegyed megújítása kapcsán, hogy csak úgy szabad beavatkozni, ha a beruházás hosszútávon is működőképes, másrészt sosem egyedül "viszik" mindezt, hiszen mindig vannak partnerek.

- A veszprémi várban évszázadokkal ezelőtt történt ilyen léptékű, nagyszabású beavatkozás - fogalmazott és felelevenített egy tényt, mely szerint mire a 17. század végén kiűzte a Magyar Királyság - segítséggel - a törököt, bejöttek a szövetségesek, akik felgyújtották a veszprémi várat... Kiemelte, nem pontszerű beavatkozások történnek, hanem az Érsekség tulajdonában lévő összes épülethez "hozzányúlnak".

Pém Attila igazgató-helyettes, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság részéről - a cég végzi a várnegyed megújítását - beszélt más mellett a cég létrejöttéről (2020), és az azóta eltelt időszakról. A várnegyed, leegyszerűsítve 18 épületet, 35 ezer négyzetméter épített felület jelent. A várprojekten tíz generál építésztervező dolgozik két tájépítészcsapattal és négy generálkivitelező csapattal.

- Egy ekkora beruházás a világban nagyjából tíz évet vesz igénybe, nekünk ennyi nem jutott. A 18 épületet négy csoportra osztottuk és négy versenyt folytattunk le, majd a négy versenynek összesen öt generálkivitelező győztese lett - derült ki szavaiból.

A kivitelezést két ütemben képzelték el: az első ütem - sok más mellett - a 18 épület tető- és homlokzatmegújítását tartalmazza. 2023-ban a kivitelezők az EKF miatt levonulnak és csak olyan kivitelezési munkát végezhetnek majd, amely a látogatói élményt befolyásoló negatív hatásokkal nem járnak. Az EKF után pedig ismét megkezdődnek a munkálatok, leginkább a belső munkák, melyek 2025-re fejeződhetnek be. Szó esett a Várhegy keleti odalán magasodó hatalmas térállványrendszerről is, és arról, hogy az eddigi három "dolgozó" toronydaru mellé újabbak is felállításra kerülnek.

Végül, de nem utolsó sorban Vörös Tamás DLA részletesen bemutatta - egy közel 140 kockából álló prezentációval - a beruházást, az érintett épületeket. Tartalmas előadásából kiderült, a rekonstrukció után a várban megtalálhatók lesznek liturgikus, egyházkormányzati-hivatali és pasztorális funkciók csakúgy, mint lakrészek, szállás és apartman jellegű területek, de helyet kap a főegyházmegyei gyűjtemény, de turisztikai és látogatói központ is létesül.

A veszprémi várnegyed - veszprémi érsekség tulajdonában lévő - 18 épületének megújítására 39 milliárd forintnyi hazai forrást használnak fel.