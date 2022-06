Az egyesület segítségével felmérték és meghatározták a tanulók a Thuri György Gimnázium kertjének természetes fás növényzetét és az odútartó fákat. Akár egy botanikus kertben, ismertető táblákat helyeztek el, melyen szerepel a növényzet neve és családja,a latin megnevezéssel kiegészítve. A fákra felszerelt odúk és a telepített itatók pedig a madarak biztonságát és életminőségét javítják.

A munkában az Öko Diákönkormányzat is jelentős szerepet vállalt. – Intézményünk ettől a tanévtől kezdve ökoiskolaként működik, s éves vállalásaink között szerepelt a madárbarát kert kialakítása is. Csatlakoztunk a madárbarát programhoz, amelynek keretében összesen 10 odút és négy itatót telepítettünk az udvaron – mondta el kérdésünkre Halasi Fruzsina, az Öko Diákönkormányzat elnöke, akitől megtudtuk, dupla tanóra keretében a városi derítőtónál a közelmúltban madármegfigyelő túrán is részt vettek a diákok.

Az ökoiskola kezdeményezés más területen is újításokat hozott a gimnáziumban. A lelkes tanulók használt gumiabroncsokból és bútorlapokból jutakötéllel bevont ülőkéket gyártottak, amelyek anyagköltségét szintén a már említett pályázat fedezte. Korábban raklapokból is készültek ülőalkalmatosságok. Cél, hogy az udvar is természetbarát és kellemes pihenő övezet legyen.

A további terveik között szerepel, hogy a megvalósult projekteket szélesebb körben, a város közösségével is megismertessék.