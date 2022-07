– A hosszú utazást követően a 19 fős csapat rendben megérkezett Bükkszentkeresztre. Bemelegítésként felkapaszkodtunk egy közeli kilátóba, majd bejártuk a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi gyógynövénykertjét is. A biciklik kiosztása után pedig a jól megérdemelt vacsora következett – mondja Vancsek Ferenc, a Várkerti iskola pedagógusa, a tábor egyik vezetője.

A túra második napján a résztvevők következő szálláshelyünkre, Répáshutára tekertek. Útközben megnézték az üvegműves házat, megálltak a gyógyító köveknél és meglátogatták a Bükki Csillagdát is., ahol egy lenyűgöző 3D-s vetítésben volt részük.

Aztán következett a legnehezebb nap. Harmincegy kilométernyi tekerés és közel 600 méternyi szintkülönbség leküzdése után a bringás vándorok megérkeztek harmadik szállashelyükre, a Szentlélek Turistaparkba. Gyönyörű erdei utakon és pazar kilátóhelyeken vezetett az útjuk, jól is esett a pihenés a jurtákban.

– A negyedik napon a tábor leghosszabb távját is magunk mögött tudhattuk, ugyanis 51 kilométert tekertek bringás vándoraink. A táj és a hosszú gurulások még a nagy meleget és az emelkedőket is feledtették velük. Fáradtan, de élményekkel gazdagon gurultunk be Gömörszőlősre, ahol bőséges, házias koszt várt minket. Másnap a délelőtti batikolás után még szálláshelyükön fogyasztottuk el az ízletes ebédet, majd bringára pattantunk és 23 kilométernyi tekerés után megérkeztünk Aggtelekre. A Baradla-barlang lenyűgöző cseppkövei és frissítő hőmérséklete kellő energiát adtak a Szögligetig tartó tekeréshez, amivel le is zárult a 150 kilométernyi kerékpározást rejtő bringás programunk – zárta a beszélgetést Vancsek Ferenc.