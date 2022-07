Idén is gazdag programkínálat fogadta az érdeklődőket a Hegy napján. Frank harcosok és apródok mutatkoztak be, az avar hadsereg fegyvereivel és a pusztakezes harccal ismerkedhettek meg a látogatók. Lovasíjászok, lovas vitézi játékok egyaránt színesítették az eseményt, volt regős műsor és csatabemutató, valamint honfoglaláskori harcosokkal és középkori kardforgatókkal is találkozhattak a résztvevők. A rendezvény kísérőprogramjaként felmehettek a kilátóba a látogatók, valamint kipróbálhatták többek között az íjászatot, a vitézi játékokat és a lovaglást.

A Hegy napja alkalmával adták át a Természet ösvényét. A résztvevőket Tóth Kálmán, a Hagyományok Hegye Egyesület elnöke köszöntötte, majd Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója szólt a fejlesztésről. Kiemelte, a Hagyományok Hegye Egyesület azzal a céllal alakult, hogy létrehozza a pápai Öreghegyben a Hagyományok Hegye történelmi, néprajzi, és természetismereti központot. Hozzátette, az egyesület kitűzött céljait és a tagok lelkes, tevékeny munkáját a Bakonyerdő Zrt. is támogatja.

Megtudtuk, júniusra készült el a Természet ösvénye, melynek megvalósulását a Bakonyerdő Zrt. közel 11 millió forinttal támogatta. Az ösvény a Hagyományok Hegyén kanyarogva, több állomáson át, ismertető és interaktív táblákon, játékos elemeken keresztül mutatja be a környék növény- és állatvilágát, a talaj élőlényeit, az Öreghegy emlékeit, a régi betyárvilágot és mesterségeket, illetve néhány gondolatban az erdőgazdálkodást. A játékos feladatok során a látogatók észrevétlenül tanulnak, új ismereteket szereznek az őket körülölelő világról és a hagyományokról.

Tóth Kálmán, Varga László és Unger Tamás (balról jobbra) köszöntötte a résztvevőket

Forrás: Polgár Bettina / Napló

- A tanösvények egyaránt szolgálják a turizmus, az idegenforgalom és az oktatás céljait. Nemcsak egyoldalú ismeretszerzésre adnak lehetőséget, de az interaktív megismerés útján a látogatók magukkal viszik a természetben szerzett élményeiket is. Elsődleges céljuk a játékos, interaktív ismeretszerzés eszközrendszerének megteremtése, mely alkalmas mind a természeti környezet bemutatására, mind pedig a térség növénytani, kulturális, állattani értékeinek megismertetésére – mondta el Varga László. Megjegyezte, bízik benne, hogy a közös munkával megvalósult fejlesztés tovább növeli a Hagyományok Hegye látogatottságát, a város turisztikai kínálatát, gyarapítja az egyesület munkáját, továbbá tudást és ismeretet biztosít az ide érkező látogatóknak.

Forrás: Polgár Bettina / Napló

Unger Tamás alpolgármester ugyancsak köszöntötte a jelenlévőket. Az alpolgármester visszatekintett a Hagyományok Hegye Egyesület munkásságára, az elért célokra, eredményekre, valamint gratulált a rendezvényhez és az új fejlesztéshez.