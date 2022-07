A rezsicsökkentés legnagyobb támasza az olcsó energia 1 órája

A következő egy-két évet biztos kézzel tudjuk átvészelni - Interjú Navracsics Tiborral

Európa a második világháború óta nem volt olyan nehéz helyzetben, mint most – nyilatkozta a lapunknak Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter. Szerinte a magyar kormány az elmúlt 12 évben többször is bizonyította: még válságos helyzetből is úgy tudja kivezetni az országot, hogy – több regionális vetélytársát lehagyva – közben felzárkózik az európai átlaghoz, és a kabinet megbirkózik ezzel a nagyon nehéz helyzettel is.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

– Láttunk már háborút, járványt, gazdasági válságot, de hogy mindez egyszerre jelentkezzen, arra 1945 óta nem volt példa. A mi nemzedékünknek az lesz a legnagyobb feladata, hogy ezt a helyzetet kezelje. Nincs kétségem a felől, hogy a nehezebbnek ígérkező következő egy-két évet biztos kézzel tudjuk átvészelni – szögezte le a miniszter. Ami az energia-veszélyhelyzetet és az azzal kapcsolatos kérdéseket illeti, úgy fogalmazott: a hétköznapi életüket élő emberek egyik legfontosabb kérdése egyik pillanatról a másikra az lett: holnap mivel fűtsenek, hogy mennyit emelkednek az energiaárak, és mi lesz a rezsicsökkentéssel!? – A kormány úgy szeretné korlátok közé szorítani a fogyasztást, hogy a célja változatlanul az maradt: a lehető legnagyobb védelmet biztosítsák a magyar családoknak. Azt nem tudjuk, hogy a háború meddig tart, illetve mennyire terjed ki más területekre, de az látszik, hogy az orosz energiaszállításokat és az árakat érinti, ezért az egyik célunk az, hogy a lakosságot arra ösztönözzük, takarékoskodjon az energiával, valamint, hogy megtaláljuk azokat az energiaforrásokat, amelyek nem köthetők az orosz energiához. Ennek érdekében gondolkozunk a szén- és lignitbányák újranyitásán, a paksi atomerőmű reaktorai élettartamának meghosszabbításán és Paks II. építésének felgyorsításán is, de a megújuló energiákra is nagyobb támogatás lesz. Próbáljuk függetleníteni Magyarországot az orosz gáz- és olajszállításoktól, ami nyilván sok problémát okoz majd. Már ma sem lehet sok helyen kapni tűzifát, és a kályhákat is felvásárolták. Ez a mindennapjaink része már, és attól tartok, hogy ősszel is így lesz még – nyilatkozta a miniszter. – Mivel nem tudjuk, hogy meddig tart a háború, a rezsicsökkentést úgy tudjuk csak fenntartani, ha azt az átlagfogyasztásig biztosítjuk, hogy lehetőség szerint ezzel át tudjuk vészelni a háborút – mondta Navracsics Tibor. – A rezsicsökkentés legnagyobb támasza az olcsó energia, ezért kell most még jobban versenyt futunk az idővel. A rezsicsökkentés új részletszabályain jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Ezeket az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs véglegesíti majd, a vonatkozó rendelet is hamarosan megjelenik majd. Hogy kinek marad, illetve kinek mennyivel lesz több a számlája, azt még pontosan nem lehet tudni. Ami biztos, hogy az energiaárak a többszörösre nőttek, a nem észszerű felhasználás esetén ezek az energiaszámlák szintén többszörösre emelkedhetnek. – A kormány szeretné még tartani az árstopokat, amelyek négy-öt százalékot vesznek el az infláció mértékéből azzal, hogy ellenőrzés alatt tartják az árakat. Ha megszűnnének, még magasabb árak lennének, sőt, félő, hogy mivel alapvető élelmiszerekről és üzemanyagról van szó, még jobban beindítaná az áremelkedés spirálját, és többszörös lenne az infláció. Ez egyébként háborús jelenség, hiszen azokban az országokban a legmagasabb, amelyek határosak a háborús zónával, miközben a nyugat-európai országokban alacsonyabb. Ebből adódóan, ha az infláció kialakulása és tempója a háborúhoz köthető, akkor az infláció radikális csökkenése szintén. Abban bízunk, hogy mielőbb véget ér a háború, a lehető leghamarabb béke lesz – fejtette ki Navracsics Tibor, majd hozzátette: – Ha holnaptól fegyvernyugvás lenne, az ukrajnai háború gazdasági következményei ennek ellenére még sokáig velünk maradnának. A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) módosításáról a miniszter elmondta: azzal visszatérnek az eredeti szabályozáshoz. – Az utóbbi időszakban ezt az adózási formát választók négyötöde az eredeti rendeltetésétől eltérően olyan átalányadózási formaként használta a katát, amellyel a közteherviselést akarta megkerülni. A magyar nyugdíjrendszer olyan, hogy a havonta érkező befizetésekből tudjuk kifizetni a nyugdíjakat. Ha az aktív polgárok az adóelkerülést választják, akkor nem lesz elég pénzünk a nyugdíjak kifizetésére. Amúgy is kedvezőtlen a korfa, az aktív népességnek egyre többet kell teljesítenie ahhoz, hogy a nyugdíjasok megérdemelt nyugdíját ki tudjuk fizetni. Ehhez arra van szükség, hogy tisztességes, átlátható és mindenki által betartott adórendszerünk legyen. Sajnos a kata azon formája, amelyet meg kellett változtatni, ezt a célt már nem tudta betölteni – mondta a miniszter.

