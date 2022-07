A felsőoktatási ponthatárokról és a hallgatói létszámok alakulásáról pénteken délelőtt tartottak sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vett Gelencsér András, rektor Molnárné Barna Katalin, oktatási rektorhelyettes, Gál Balázs, az Oktatási Igazgatóság vezetője, Fehérvölgyi Beáta dékán, Hortobágyi Ildikó dékánhelyettes, Leitold Adrien dékánhelyettes, Rostási Ágnes dékánhelyettes, Zalaegerszegről Németh István főigazgató, Nagykanizsáról pedig Kaszás Nikoletta főigazgató.

A felvettek 84 százaléka állami ösztöndíjas képzésen tanulhat. A felvett hallgatók közül 792 fő alapszakra, 227 fő mesterszakra, 12 fő osztatlan képzésre, 338 fő pedig felsőoktatási szakképzésre iratkozhat be idén szeptemberben. A felvett hallgatók 35 százaléka levelezős képzésre került be.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, az egyetemnek három színtéren is helyt kell állnia a felvételi időszakban: nemcsak azzal kell szembenézni, hogy egyre kevesebb gyermek születik, így egyre kevesebben jelentkeznek országos szinten a felsőoktatásba, de a már évtizedek óta tartó főváros-vidék harccal is, hiszen a fiatalokat egyelőre a budapesti oktatás csábítja inkább. Emellett minden évben mások az aktuális divat szakok, amikkel az egyetem igyekszik lépést tartani.

Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, az idei felvételi eljárásban is a Gazdaságtudományi Kar vonzotta a legtöbb hallgatót; az intézményünkbe jelentkezők közel 41 százaléka a kar hallgatójaként kezdi meg tanulmányait annak ellenére, hogy a felvettek 27 százaléka a továbbra is magas központi ponthatárok miatt önköltséges hallgató lesz. Ugyanezen arány a Pannon Egyetem többi karán maximum a 16 százalékot éri el.

- A munkaerőpiac elvárásaival összhangban a legtöbb hallgatót (90 fő) a Műszaki Informatikai Kar programtervező informatikus szakára vettük fel államilag finanszírozott, nappali, alapképzésre. Mesterszakon a legtöbb hallgatót, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar által indított mentálhigiénés közösség - és kapcsolatépítő államilag finanszírozott, levelező tagozatos szak vonzotta (32 fő) – tette hozzá az oktatási rektorhelyettes.

A felvi.hu rendszerén keresztül felvett hallgatói létszámot növeli azon hallgatók száma is, akik a szakirányú továbbképzésekre jelentkeznek vagy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében, illetve harmadik országból érkeznek a Pannon Egyetemre. Gál Balázs, az Oktatási Igazgatóság vezetője kiemelte, a 2022/2023. tanév pótfelvételi eljárásában - a kulturális és innovációs miniszter engedélyével - az informatikai, a műszaki és a természettudományi képzési területek alapképzés szakjain, a pedagógusképzés képzési terület esetén pedig az alapképzés és az osztatlan mesterképzés szakjain is állami ösztöndíjas képzések is hirdethetők. A Pannon Egyetem legtöbb szakjára a pótfelvételi eljárás keretében még bejuthatnak azok, akik most nem nyertek felvételt egyik intézménybe sem, vagy korábban nem adtak be jelentkezést.

A pótfelvételi eljárásban elérhető szakok jegyzékét a július 26-án megjelenő felvételi tájékoztató kötetben találják meg az érdeklődők, jelentkezni szokás szerint a felvi.hu weboldalon keresztül elektronikusan lehet augusztus 5-ig.