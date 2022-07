A vendégek a sümegi önkormányzat konzorciumi vezetésével megvalósuló hasonló, térségi közösségfejlesztő projekttel ismerkedtek a közelmúltban. Bazsiban Oszkai Réka, a projekt megálmodója a tanulmányút résztvevőinek bemutatta a település aktív közösségszervezőjét, Németh Zsuzsannát, aki már több évtizede szervezi a település közösségi életét. A falu kicsinysége ellenére több közösségi színtérrel rendelkezik. Van művelődési háza, 150 főt befogadó színházterme, faluháza és könyvtára, ahol nívós programokat tudnak lebonyolítani. Ezen kívül rendelkeznek egy olyan közösségi feldolgozóval, ahol akár házi disznótort is képesek szervezni. A település közösségi szinten gazdálkodik, almáskertet gondoznak és disznókat is tartanak, amelyet értékesítenek.

Németh Zsuzsanna a vendégeket arról tájékoztatta, hogy ők soha nem gondolkodtak nagy dolgokban, tudjuk jól, akár 50 ezer forint is csodákra képes, ha megfelelő önkéntes bázis áll rendelkezésre. Hozzátette, a meglévő programjaikat gondolták újra.

A résztvevők Bazsiból Sümegre utaztak, ahol a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház színháztermében folytatódott a program. A delegációt Végh László sümegi polgármestere köszöntötte. Mint mondta, városuk kicsi, de jelentős történelmi múlttal rendelkezik. Ez pedig nem csak a vár miatt igaz, hanem a csodálatosan megújult püspöki palota is büszkeségre ad okot, ahol a történelem a mai modern eszközök, technikák segítségével kel életre a látogatók előtt. Ráadásul itt született Kisfaludy Sándor, akinek emlékét őrzik, ápolják Sümegen. A polgármesteri köszöntő után Oszkai Réka ismertette a projekt részleteit. Lényeges dolognak nevezte, hogy a program által közösségszervezőt, közösségfejlesztőt alkalmazhatnak, ami egyben munkahelyteremtés is. Elhangzott, hogy a rendezvény szervezésen kívül kiemelten kezelik a helyi erőforrásokat bevonását és azt is, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a térségben élő amatőr művészeknek, civil szervezeteknek. A lenti csoport megtekintette a Kisfaludy Emlékházat, ahol részletesen ismertették, hogy mit is jelent a közösségi múzeum. A programot a sümegi vár látogatása és egy órás pihenő zárta a tapolcai Malom-tó környezetében, ahol a résztvevők kicsit megpihenhettek, illetve beszélgethettek a megszerzett tapasztalatokról.