A Bán Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév egyik kiemelkedő eseménye volt tavaly novemberi Bán Aladár emléknap, melyre Kristi Karelssohn, Észtország budapesti nagykövete is ellátogatott. A Krúdy Gyula Városi Könyvtárban és a Bán Aladár Általános Iskolában kiállítások és előadások formájában is megemlékeztek a névadó születésének évfordulójáról.

Szintén népszerű volt az emléktúra, amelyet – tekintettel a koronavírus-járványra – egy online regisztrációt követően bárki teljesíthetett. A túrázók egyedi, saját tervezésű érmet is kaptak. – Ez alapvetően egy jótékonyságú célú kezdeményezés volt iskolánk részéről. Mintegy 4,2 kilométeres túrát kellett teljesíteni a városban a vállalkozó kedvűeknek a Tési-dombról, tehát az iskolától indulva egészen a Bán Aladár édesapja és ikertestvére Alsóvárosi Temetőben található sírhelyéig. Kiemelt célja volt egyébként a jótékonysági kezdeményezésnek, hogy az elhanyagolt, rossz állapotban levő síremléket fel tudjuk újítani, erre forrást tudjuk biztosítani – mondta el kérdésünkre Juhász Attiláné, a Bán Aladár Általános Iskola intézményvezetője.

Juhász Attiláné intézményvezető a felújított síremléknél

Forrás: Szabó Péter Dániel

A 2021 májusában elindított túra nagyon sikeresnek bizonyult, eddig közel százan teljesítették már, ezzel is támogatva az iskola célkitűzését. – Ezen felül pedig számos magán és civil kezdeményezés formájában kapott iskolánk alapítványa támogatást a sírhely felújítására, ami két ütemben valósult meg. Elsőként magát a területet kellett rendezni. Egy helyi temetkezési vállalkozó a sírhely környékét tette rendbe, alapozta le, majd a síroszlopot állította vissza az eredeti állapotába. A második szakaszban egy emléktáblát készíttettünk, ami rákerült a síremlékre, ezzel is kifejezve iskolánk közösségének tiszteletét névadónk családja iránt. Idén tavasszal egyébként a Bán Aladár napot is azzal zártuk, hogy ellátogattunk a sírhelyhez és diákjaink társaságában az iskola vezetőivel megkoszorúztuk a síremléket – tette hozzá Juhász Attiláné, akitől megtudtuk, a Bán Aladár emléktúrát továbbra is lehet teljesíteni. Aki kedvet érez, a tanintézmény internetes honlapján – ahol minden hasznos információ megtalálható – regisztrálhat.