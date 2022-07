Az ökodivat és a környezetvédelem jegyében ismét megrendezik az akarattyai ruhacserét, július 9-én, szombaton 9 és 12 óra között az Állomás utca 4. és az Iskola utca 37. szám alatt. Maximum öt kifogástalan minőségű ruhát vihetnek rá az érdeklődők, amiért öt ökotallért kapnak, azokat mindkét helyszínen beválthatják, azaz öt ruhát választhatnak maguknak.

Harmadik éve szerveznek Akarattyán civil kezdeményezés keretében ruhacseréket. A célja a figyelemfelhívás a túlfogyasztásra, a közösségépítés, az ismerkedés – nem a lomtalanítás. Ugyanakkor a szervezők örülnek annak, ha valaki kincset talál a cserére vitt ruhák között. Hogy mindenkinek meglegyen az öröme, azt kérik, hogy a csatlakozók csak tiszta, jó illatú, szakadásoktól, foltoktól mentes, azonnal viselhető állapotú ruhákat vigyenek. Az előző évekhez képest kevesebb ruhát kérnek, mivel van egy nagy táskányi kezdőkészletük és nem szeretnének ennél nagyobb zárókészletet sem. A maradékot ezután is felajánlják ingyenesen elvihetőre, tehát a szervezőknek továbbra sincs ebből semmilyen pénzben kifejezhető hasznuk. Saját fizetőeszközt használnak, a tavalyi ökotallérok felhasználhatóak idén és a most kapottak is megőrzik értéküket, beválthatóak lesznek a következő ruhacserén.